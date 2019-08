Belen e Stefano scatenano la rabbia dei fan che dicono basta: “tutto finto, insieme per business”. La Rodriguez replica così.

Le vacanze di Belen e Stefano continuano in quel di Ibiza da dove continuano a condividere foto e video della loro ritrovata storia d’amore. Dopo l’entusiasmo iniziale, però, i fans cominciano ad essere stanchi delle foto che pubblicano la showgirl argentina e il marito. Il motivo? Tutte le foto non avrebbero nulla di spontaneo.

Belen e Stefano, il duro attacco del web: “tutto finto, state insieme per business”

A scatenare la rabbia dei fans sono state le foto che vedete qui in alto e che sono state pubblicate da Belen Rodriguez. Due scatti che racchiudono l’amore, la passione e l’intesa che Belen e Stefano hanno ritrovato dopo tre anni, ma che non convincono i fans. “Questo è un amore costruito a tavolino, una macchina perfetta per fare soldi! Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico”, scrive quacuno. E ancora: “Ciak, si gira…foto studiate in ogni particolare, naturalezza zero”, “Ma una foto normale di famiglia normale non riusciamo a vederla. Peccato avete tutto, ma forse vi manca la cosa più bella…normalità e famiglia vera”.

I fans, inoltre, non gradiscono neanche l’atteggiamento di Stefano De Martino che ha recentemente svelato come Belen lo conquista. Stando ai vari commenti, il conduttore non risponderebbe mai ai complimenti dei suoi followers. “Leggo tanti commenti belli e gradevoli ma mai una sua risposta bah…” ha scritto qualcuno, “De Martino, è vero che non puoi rispondere tutti quelli che ti commentano ma basterebbe pure una faccina con un sorriso! Io pensavo fossi una persona umile con i tuoi fan e invece mi devo ricredere. Ricordati che siamo tutti uguali, vip e non vip, e che la morte non si compra! Faremo tutti la stessa strada ecco perché devi essere più umile” ha aggiunto qualcun altro.

Belen, da parte sua, ha replicato pubblicando una foto in cui Stefano De Martino appare in una posa naturale dopo aver bevuto dell’acqua. Sarà questa la risposta agli haters?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 5 Ago 2019 alle ore 11:00 PDT