Francesco Monte e Isabella De Candia insieme su Instagram: lui pubblica la prima foto insieme sui social.

Dopo la relazione con Giulia Salemi, la nuova storia d’amore di Francesco Monte non è più un segreto: il modello era stato fotografato in compagnia della nuova fidanzata, Isabella De Candia, già un paio di settimane fa, ma oggi i due innamorati sono apparsi per la prima volta insieme sui social di lui.

Francesco ha pubblicato pochi minuti fa su Instagram un selfie che lo ritrae sorridente accanto a Isabella, che si copre il viso con la mano lasciando scoperti solo gli occhi traboccanti di gioia. La didascalia del post recita “Live your life, live your life, let the love inside, it’s your life, it’s your life, go to live it right”, la strofa finale della canzone “Beautiful People” di Chris Brown, che tradotta è letteralmente “Vivi la tua vita, vivi la tua vita, lascia che l’amore entri, è la tua vita, è la tua vita, vai e vivila bene”.



Francesco Monte e Isabella De Candia

La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è stata resa pubblica un paio di settimane fa dal settimanale Chi, che li fotografò insieme durante una vacanza rilassante a Formentera. I due modelli sono entrambi pugliesi, lui di Taranto e lei di Mofetta, e si sono conosciuti a Milano grazie a Pio D’Antini, il famoso comico del duo Pio&Amedeo. Francesco Monte sarebbe stato colpito dalla bellezza di Isabella fin dal primo istante, e per questo motivo dopo pochi giorni ha invitato la ragazza in vacanza con lui in Puglia, poi a Roma, a Milano e infine alle isole Baleari.

