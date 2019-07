Stefano De Martino: “ecco come Belen mi conquista”

Stefano De Martino si lascia andare ad una dichiarazione d’amore nei confronti della moglie Belen Rodriguez: “è una donna che…”.

Stefano De Martino non nasconde la felicità di essere tornato con Belen Rodriguez. Sui social, la coppia appare sempre più in sintonia e tra baci, abbracci e dichiarazioni d’amore, sta facendo sognare tutti. Da quando è tornata accanto al marito, inoltre, Belen ha ritrovato una luce speciale negli occhi che la rende ancora più bella e serena. A tessere le lodi della showgirl argentina, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, è proprio Stefano De Martino.

Stefano De Martino: “Belen Rodriguez è una donna che abbaglia. Felice che di dare alle persone una speranza”

Per Stefano De Martino è davvero un momento d’oro. Innamoratissimo di Belen, il conduttore è pronto a dividere con la moglie anche la scena in tv. “Porteremo in tv il nostro equilibrio comico. Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla“, ha spiegato l’ex ballerino che, poi, sul ritorno di fiamma, ha aggiunto – “Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male”.

Sereno sotto tutti i punti di vista, ai microfoni di Oggi, Stefano ha anche parlato del rapporto speciale che ha con Maria De Filippi: “Ad Amici nessuno dei professori mi voleva, mi stavano cacciando, lei li ha fermati e mi ha preso. Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo”.

