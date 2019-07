Come affaticare meno le arterie e perdere anche chili. Sono i risultati che promette da Dieta Dash ch si ispira anche alla nostra cucina e porta in tavola alcuni ingredienti semplici.

Combattere l’ipertensione, quindi la pressione alta, e dimagrire. Due risultati non facili ma con il, giusto regime alimentare si può fare.

Come la Dieta Dash (sigla che sta per Dietary Approaches to Stop Hypertension). Uno schema alimentare che è stato studiato all’Università di Harvard, ha cominciato a diffondersi in fretta negli Usa e poi anche in Europa. Nel giro di una settimana potete perdere 3-4 chili e fare bene al vostro cuore.

Dieta Dash, perdere chili fa bene al cuore

Quali sono i principi fondamentali della Dieta Dash? Un consumo maggiore di alimenti che contengono fibre e proteine, potassio e calcio, abbassando ai livelli minimi il sodio nel cibo. Una variazione della dieta mediterranea, nella quale la parte del leone la fanno verdura e frutta e di stagione, cereali integrali, grassi sani.

Ecco lo schema alimentare per una settimana di Dieta Dash

Lunedì

Colazione: latte parzialmente scremato con cornflakes

Spuntino: frutta fresca di stagione

Pranzo: un panino con formaggio magro, pomodori ed insalata

Spuntino: verdura cruda

Cena: zuppa di legumi con insalata e pane integrale

Martedì

Colazione: yogurt magro, frutta e pane integrale

Spuntino: frutta secca

Pranzo: spaghetti integrali al pomodoro e parmigiano, verdura di stagione

Spuntino: frutta secca

Cena: carne bianca ai ferri con insalatona e pane integrale

Mercoledì

Colazione: yogurt magro, frutta e pane integrale

Spuntino: verdura cruda

Pranzo: insalata di cereali integrali con pomodoro e formaggio magro

Spuntino: verdura cruda

Cena: pesce alla griglia con patate al forno

Giovedì

Colazione: pane di segale con marmellata senza zucchero, spremuta d’arancia

Spuntino: frutta secca

Pranzo: carne magra con insalata e pane integrale

Spuntino: frutta fresca di stagione

Cena: riso integrale con verdure

Venerdì

Colazione: fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero e tè

Spuntino: yogurt magro

Pranzo: risotto ai gamberetti e verdura

Spuntino: frutta fresca

Cena: polpette vegetali con contorno di verdure di stagione

Sabato

Colazione: fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero e tè

Spuntino: verdura cruda

Pranzo: spaghetti integrali con verdure e parmigiano (o grana)

Spuntino: frutta fresca di stagione

Cena: formaggio magro con verdure al forno

Domenica

Colazione: latte parzialmente scremato con cornflakes

Spuntino: frutta fresca

Pranzo: un cereale integrale a scelta con verdure

Spuntino: yogurt magro

Cena: salmone con verdure grigliate e pane integrale

