Temptation Island 2019: ecco cosa accadrà nelle ultime puntate. Weekend da sogno, lacrime, tradimenti e ripensamenti per le coppie del villaggio.

Cosa accadrà nelle ultime due puntate di Temptation Island 2019? Il programma condotto da Filippo Bisciglia volge al termine. Dopo gli addii di Andrea e Jessica, Nunzia e Arcangelo e David e Cristina, all’interno del villaggio di Temptation sono rimasti Nicola e Sabrina, Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo. Le ultime due puntate, alle tre coppie ancora protagoniste, regaleranno grandi emozioni e colpi di scena. Ad anticipare quello che accadrà è il magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019: weekend da sogno, lacrime, tradimenti nelle ultime puntate

Si preannunciano imperdibili le ultime due puntate di Temptation Island 2019 in onda il 22 e il 29 luglio, in prima serata su canale 5. Ad annunciarlo è Uomini e Donne Magazine. “Ultimo falò separati per le coppie e poi iniziano i weekend da sogno… l’ultima tappa prima del confronto finale! Ma attenzione: si tratta di una puntata fondamentale nelle dinamiche delle coppie!”, si legge sul Magazine.

Uno dei momenti decisivi per le coppie sarà il weekend con i single: “Alcune immagini viste durante i falò infatti spingeranno qualcuno dei fidanzati o delle fidanzate a non partire per il week end da sogno e questa scelta cambierà radicalmente il loro percorso”.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, Jessica e Alessandro: la storia continua? La verità

Uno dei fidanzati la cui identità resta top secret, pur continuando a dichiarare il proprio amore per la fidanzata, sarà sempre più vicino ad una tentatrice: “Uno dei fidanzati, pur dimostrandosi geloso delle immagini viste della fidanzata e pur dicendosi innamorato di lei, non riuscirà poi a mettere le distanze tra se stesso e una delle single”, mentre una fidanzata lascerà il falò in lacrime.

Infine, su Uomini e Donne Magazine si legge: “Dulcis infundo, una delle fidanzate vive un grande dilemma: la testa spinge verso un comportamento e il cuore verso un altro. Cosa deciderà alla fine?”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI