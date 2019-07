La quinta puntata di Temptation Island 2019 parte con il duro confronto tra Andrea e Jessica, i due ragazzi che avrebbero dovuto sposarsi e vedono sgretolarsi il loro rapporto

La quarta puntata di Temptation Island 2019 si apre con l’attesissimo confronto tra Andrea e Jessica, una delle coppie più discusse.

Lui ha chiesto più volte di vederla, non è mai successo ma adesso è arrivato il momento. E il finale è forse quello che molti di noi avevano immaginato. La ragazza qui ha riscoperto se stessa, ma accanto ad Alessandro, e accettare di cambiare è dura.

Andrea e Jessica si accusano a vicenda

La lunga attesa di Andrea è finita. Alla seconda richiesta del falò di confronto, Jessica dopo averlo fatto aspettare ha deciso di presentarsi. E quello tra i due fidanzati padovani a Temptation Island 2019 è un confronto durissimo, perché evidentemente ci sono troppe cose che si trascinano dietro dal loro recente passato.

Andrea parte subito all’attacco: “Ti sei mai preoccupata di come stavo io di là? Non stavo da schifo, di più. Contrariamente a te mi sono rapportato con gli altri, ho capito che sono una bellissima persona a differenza tua che mi hai fatto perdere tutto. Al primo che incontri dici ‘ho le farfalle nello stomaco’, sei bellissimo. Quegli occhi là con me non li hai. Mi hai mai visto andare in casa loro, in camera loro?”.

La coppia di fidanzati ha partecipato a Temptation Island 2019 per capire come ripartire dopo il matrimonio saltato, ma Jessica vede che non è cambiato nulla: “Quando io stavo male pensavi a me? Mai. Nemmeno ti accorgevo che avevo pianto, sai quanto sono stata male. Posso aver esagerato con alcune parole, ma non mi pento di nulla. So quanto ho fatto per il nostro rapporto ma tu non l’hai mai apprezzato. Non mi devo vergognare di aver provato emozioni”.

Andrea e Jessica nel loro durissimo confronto al falò di Temptation si rinfacciano quello che hanno fatto per le rispettive famiglie. Ma soprattutto la fidanzata gli ricorda che anche quando la vedeva soffrire e piangere, a lui non interessava niente. “A te interessa solo quello che pensano gli altri e mai quello che pensavo io”, gli dice.

Una resa dei conti, quella della coppia di Temptation Island 2019, nella quale entra anche il single Alessandro che da molti è indicato come possibile nuovo tronista di Uomini e Donne. Andrea, pensando di essere stato scavalcato dal ‘tentatore’, accusa Jessica di essere poco seria, le dice che fa schifo. E la ragazza piange: “Vedi? Fa sempre così – dice a Filippo Bisciglia – anche a casa. Quando gli giravano, allora partivano le offese. Con Alessandro è successo. Mi dispiace per il tuo dolore, ma sono anche contenta per me”.

Andrea ammette che se avesse visto un cambiamento, sarebbe comunque uscita insieme a lei. Ma questo atteggiamento che lei ha con Alessandro non gli sta bene. “Ma se mi amavi così tanto, perché mi hai trascurato?”, gli chiede Jessica prima di prendere una decisione. La coppia è scoppiata e torneranno a casa separati.

La ragazza esce pioi abbracciata al tentatore Alessandro

