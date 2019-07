Temptation Island 2019, tra Jessica Battistello e il single Alessandro, la frequentazione è già finita? La verità arriva dai social.

Cos’è successo tra Jessica Battistello e il single Alessandro dopo le registrazioni di Temptation Island 2019? L’ex fidanzata di Andrea e il tentatore, durante la quarta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, hanno deciso di continuare a frequentarsi: tra i due, dunque, è nata una storia d’amore o è già tutto finito? A svelare la verità sono i social.

Temptation Island 2019, tra Jessica e Alessandro la frequentazione è finita? Gli indizi che arrivano da Instagram

Nle corso della quarta puntata di Temptation Island 2019, tra Jessica e Andrea la storia è finita. Durante il falò di confronto, tra Jessica e Andrea sono volate parole grosse. “Rido perché quei video mi ricordano i momenti in cui sono stata bene. Grazie ad Alessandro e a me stessa, io sono felice”, ha detto Jessica. Andrea, deluso, ha ribattuto: “Mi fai venire da vomitare, mi hai stufato, non voglio più sentirti. Io non ho mai smesso di amarti. Sarei uscito con te perché sei l’amore della mia vita”.

Jessica, poi, ha rivisto il single Alessandro il quale le ha detto: “Io ci sono, usciamo insieme. C’è una cosa che avrei voluto fare per tutta la durata del nostro percorso ma non ho fatto per rispetto”. I due hanno così lasciato il villaggio di Temptation Island con l’intenzione di continuare a frequentarsi. I due, dunque, stanno ancora insieme? A fornire qualche indizio è il Vicolo delle News che ha colto qualche segnale importante dai movimenti social del tentatore. Quest’ultimo ha lasciato il proprio like al seguente messaggio: “mi sa che sei pronto per il trono”. Tra Alessandro e Jessica, dunque, è già tutto finito?

