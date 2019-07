Temptation Island 2019, le parole di Andrea Filomena e Jessica Battistello dopo il falò di confronto: tutto quello che non è stato trasmesso.

Andrea Filomena e Jessica Battistello sono stati due grandi protagonisti di Temptation Island 2019 sin dalla prima puntata. Dopo aver annullato il matrimonio, la coppia ha deciso di partecipare al programma dell’amore per mettere alla prova il rapporto che, purtroppo, non ha retto. Jessica, infatti, ha immediatamente mostrato interesse per il single Alessandro e, al termine del falò di confronto, insieme ad Andrea, ha deciso di chiudere definitivamente la storia. Dopo la decisione, Andrea e Jessica hanno rilasciato alcune dichiarazioni che sono state rese pubbliche da WittyTv.

Temptation Island 2019, le parole di Andrea e Jessica dopo la fine della storia d’amore

Andrea Filomena e Jessica Battistello, ai microfoni di WittyTv, al termine del falò di confronto avvenuto nella quarta puntata di Temptation Island 2019 e che ha decretato la fine della loro storia, sono apparsi sicuri della decisione presa.

“Ho fatto la scelta più giusta. Vedere lei che durante i filmati sorrideva, ma di cosa stiamo parlando? E ancora mi attacca dicendo che sono io quello sbagliato. Sei te quella sbagliata, immatura. Io ero veramente innamorato di Jessica e quando l’ho vista scendere che piangeva ho detto “cavolo si è resa conto di quello che ha fatto”, e invece mi ha smontato completamente perché mi ha detto che ha preso una cotta per questo. Da domani si inizia un’altra vita, si va avanti”, ha dichiarato Andrea.

Jessica, invece, ha detto: “Mi fa male fondamentalmente esserci lasciati in questo modo, sapevo non sarei stata capita da lui e ci sta, però… Non posso andare avanti a mettere sempre lui prima di me, mettere sempre il suo bene prima del mio. Adesso voglio pensare a me stessa e stare bene io. Alessandro mi fa star bene, mi ha fatto capire che io devo scegliere quello che mi va di fare, quello che voglio e che non voglio, devo scegliere la mia libertà e di star bene. Io ho seguito il mio cuore e di questo non mi vergogno, non mi vergognerò mai. Indipendentemente da quello che sarà con Alessandro io voglio inseguire la mia felicità, basta accontentarmi, non voglio dire che con Andrea mi stessi accontentando, però non stavamo bene insieme. Punto!”.

