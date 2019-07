Temptation Island 2019, Nunzia e Arcangelo sono tornati insieme? I due raccontano la verità e vuotano il sacco: ecco cos’è successo.

Nunzia Sansone e Arcangelo Biancosono tornati insieme dopo il secondo falò di confronto a Temptation Island 2019 in cui lui aveva rinunciato a tornare con lei? Dopo aver lasciato il villaggio dell’amore, cos’è successo tra Nunzia e Arcangelo che stavano insieme da ben tredici anni? A raccontare la verità sono i diretti interessati.

Temptation Island , Nunzia e Arcangelo: “delusa e soprattutto provata”

Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Nunzia e Arcangelo spiegano di non essere tornati insieme. Dopo tredici anni, come è stato mostrato dalle telecamere di Temptation Island 2019, la storia tra i due è giunta al capolinea. Un finale amaro per Nunzia che si dice molto provata da quanto accaduto:

“Ho lasciato il villaggio scossa, delusa e soprattutto provata, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basti poco per cedere alla tentazioni“ – ha spiegato Nunzia che ha poi aggiunto – “Lui è molto bravo a crearsi le sue ragioni eludendo se stesso. Dopo quello che aveva fatto, a distanza di pochi giorni non sarebbe mai potuto tornare indietro. Ha voluto lasciar credere agli altri che lui era costretto a stare con me“.

Arcangelo, invece, ha confessato di essersi pentito di aver baciato la single a Temptation Island, gesto che ha poi scatenato la reazione di Nunzia che ha immediatamente chiesto il confronto: “Mi dispiace averlo fatto (baciare la single). Ero fidanzato, non avrei dovuto e quello non era il momento“, ha spiegato.

