Belen e Stefano stanno per terminare le loro vacanze a Ibiza, ma ora la showgirl argentina sa che al ritorno non dovranno più stare separati. Un amore travolgente, come fanno capire anche le sue parole

Le vacanze a Ibiza, quello che da sempre è il loro rifugio preferito, stanno per finire. Ma l’amore no, perché ormai Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si molleranno più orta che hanno deciso di ricominciare insieme.

Ormai ogni settimana suoi loro profili social lasciano tracce e messaggi per i fans, solo per far sapere quanto sono pazzi l’uno dell’altra. E l’ultimo della showgirl argentina la dice lunga sulla sua passione.

Belen Rodriguez è rinata da quando ha ritrovato Stefano

Da quando ha ritrovato Stefano, Belen Rodriguez sembra sempre più presa. Diciamolo serenamente: con Andrea Iannone era una passione forte, questo nessuno lo può negare, ma non c’era mai stato quel trasporto e quella partecipazione che vediamo adesso con il ballerino napoletano, il vero uomo della sua vita.

Belen non perdere occasione per far sapere a tutti quanto sia importante aver ritrovato Stefano De Martino, avere ripreso un percorso insieme e non soltanto perché comunque lui è il padre del piccolo Santiago. Sono anime gemelle, lo sono stati da sempre e anche se per più di tre anni hanno preso strade diverse è bastato poco per riallacciare il filo là dove si era rotto.

Nelle ultime ore prima la Rodriguez ha postato un filmato mentre si lasciano andare alla passione a bordo di una barca al largo delle coste spagnole. Poi ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine di Stefano vestito in maniera casual per la campagna di un noto stilista americano al quale presta il volto.

Fin quei nulla di strano, è una parte del loro mestiere. Ma la dedica di Belen fa capire quanto le faccia bene essere di nuovo innamorata: “Se avessi dovuto disegnarti – ha scritto a corredo dell’immagine – ti avrei disegnato proprio così…”.

Un post che in poche ore è già stato visualizzato da più di 170mila persone, con numeri in crescita costante. Ritrovare l’ex marito, che non è mai stato in realtà tale perché le carte in tribunale non le hanno mai presentate, è stato come mettere un punto sulla sua vita e ricominciare, anche dal punto di vista professionale.

Prossimamente infatti Belen e Stefano presenteranno insieme l’edizione 2019 del Festival di Castrocaro in prima serata su Rai 2 (in giuria anche Simona Ventura) e ci sono altri progetti in ballo, compreso il Dopo Festival a Sanremo 20202. Intanto però si godono questa ritrovata felicità. E i fans approvano.

