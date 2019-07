La notizia della rottura con Bradley Cooper è del mese scorso, eppure la modella è stata presa di mira: ecco le critiche a Irina Shayk e la sua risposta..

Poco più di un mese fa l’annuncio ufficiale, nonostante il mondo del gossip rumoreggiasse già da tempo: Irina Shayk e Bradley Cooper hanno ufficializzato a inizio giugno la loro rottura dopo anni di idillio amoroso da cui è nata anche una bambina, Lea De Seine.

Immediatamente sono iniziate le ipotesi riguardo alle possibili cause della rottura: la più gettonata è stata sicuramente quella riguardo il rapporto tra Bradley Cooper e Lady Gaga, che si è però detta molto risentita dei sospetti e della mancanza di rispetto dietro a illazioni simili.

Eppure se il fuoco momentaneo del gossip si è spento, i riflettori sembrano ancora essere puntati da settimane proprio sulla Shayk: proprio poco tempo fa aveva fatto parlare di sè per il rapporto con Scott Eastwood (figlio del famoso attore).

Critiche a Irina Shayk sul botox, ma lei risponde: “non sono perfetta e non voglio esserlo”

Dopo la rottura con l’attore hollywoodiano le era stato attribuito un’altra voce di corridoio che l’avrebbe vista buttarsi a capofitto sul botox e sulle cosiddette “punture di bellezza” per sentirsi meglio. Ora è proprio lei a reagire e a rispondere in maniera decisa, smentendo e dicendo che quegli stessi titoli di giornale che riportano la notizia la fanno ridere.

In un’intervista la modella ha dichiarato: “Guarda, se qualcuno vuole iniettarsi botulino nelle labbra perché si sente male con se stesso, Dio le benedica, io non giudico nessuno”. E continua: “a cosa non fa per me. Io promuovo sempre la bellezza naturale perché penso che viviamo in questo mondo perfetto in cui tutti vogliono essere perfetti, ma è un’utopia. Io non sono perfetta e non voglio esserlo. Perché la perfezione non esiste”.

Un messaggio eticamente positivo da parte della modella, che è sempre stata al centro di sfilate e eventi mondani e che conclude: “Avrò delle rughe in futuro e ho le rughe già ora. Bisogna solo accettare l’idea dell’invecchiamento del nostro corpo in ogni fase della vita, e semplicemente accettarlo. Nella vita, dobbiamo lasciare andare l’idea della perfezione, andare avanti e capire che è un processo umano non essere perfetto”.

