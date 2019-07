Temptation Island 2019, Ilaria Teolis lascia Massimo Colantoni? La fidanzata sbotta nel villaggio dopo un nuovo video: “non lo voglio più”.

Tempi difficili per Ilaria Teolis nel villaggio di Temptation Island 2019. La fidanzata di Massimo Colantoni si lascia andare ad un durissimo sfogo con le compagne d’avventura scagliandosi contro l’uomo con cui ha convissuto fino a poche settimane fa.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Temptation Island 2019, Ilaria contro Massimo: “Questo pezzo di m…., sto str…”

Iaria Teois è una furia nei confronti de fidanzato Massimo che, ne viaggio dei fidanzati dove, dopo essersi avvicinato a Federica epanto, si è avvicinato ad un’atra singe con a quae i feeing cresce sempre di più. Massimo, dunque, si è spinto otre? Iaria ha forse visto un bacio tra i fidanzato Massimo e a singe? Da video diffuso da Temptation Isand 2019 non si sa ancora cosa sia reamente accaduto, ma a reazione di Iaria non promette nua di buono. “Questo pezzo di m…., sto str… Che rimango a fare qua? Non lo voglio più… Non lo voglio più. Testa di c…., testa di c…”. “Me l’aspettavo” afferma Cristina a cui la Teolis replica stizzita: “Pure io me l’aspettavo, vederlo è un conto…”.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, tutto finto? Ecco cosa c’è nel contratto dei tentatori

La storia tra Ilaria e Massimo, dunque, finirà? Il Vicolo delle News ha riportato in esclusiva alcune indiscrezioni secondo le quali i due si sarebbero lasciati:

“A fornirci la risposta è la nostra amica Rebbie, che frequenta assiduamente una persona che conosce Ilaria e che ci ha raccontato che i due…si sono lasciati! D’altronde visto l’evolversi della storia non c’erano molti dubbi che fosse accaduta una cosa del genere, anche se a Temptation Island nulla è come sembra fino alla fine. Che ne pensate voi di ciò che è successo: hanno fatto bene a lasciarsi? E si staranno frequentando con i loro tentatori o no?”, riporta il Vicolo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI