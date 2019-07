Belen Rodriguez ha conquistato follower e like con una foto hot in cui mangia un gelato.

Fonte: Instagram @belenrodriguezreal

Chi segue Belen Rodriguez è ormai abituato ai suoi scatti bollenti. Foto in cui grazie ad una posa o ad un costume particolare riesce a conquistare così tanti like da diventare virale. L’ultima in ordine di apparizione è quella postata ieri, in cui la si può ammirare con un top molto scollato mentre si gusta un gelato all’anguria. Come didascalia a tutto ciò? Un semplice “fresh”. Inutile dire che la foto ha già superato i 300mila like e che continua a spopolare, attirandosi complimenti, commenti sarcastici ed altri più piccati ed accusatori.

Belen torna mostrarsi su Instagram e conquista tantissimi like dai suoi follower

Fonte: Instagram @belenrodriguezreal

A Belen Rodriguez, si sa, basta una semplice foto per far parlare di se. E a dimostrarlo c’è proprio il suo ultimo scatto, visibile qui sopra, in cui ai fan è bastato vederla intenta a mangiare un gelato per andare in delirio. Una foto sicuramente studiata ad arte ma non per questo meno riuscita di altre.

Il particolare curioso? Circa un anno fa, la sorella Cecilia aveva proposto qualcosa di analogo, attirandosi a sua volta infiniti like.

Questa volta, quindi, Belen ha avuto una maestra d’eccezione. Ora bisognerà vedere chi riuscirà a conquistare più like e se Cecilia deciderà di fare il bis, proponendo a sua volta un nuovo scatto analogo.

Intanto, sembra proseguire a gonfie vele il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino che stanno regalando ai propri fan un’estate ricca d’amore. Entrambi, infatti, non mancano mai di postare foto di coppia o di famiglia con accanto il piccolo Santiago. La realizzazione di un sogno per coloro che li hanno sempre sognati insieme e che ora possono finalmente vederli nuovamente uniti ed intenti a parlare d’amore e a mostrarsi felici e sorridenti come non li si era mai visti prima.

A tal proposito, in una recentissima intervista per la rivista Oggi, Belen ha dichiarato di essere felice di aver acceso una speranza nel cuore delle persone perché in un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male.

