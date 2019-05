“Io so perché Belen Rodriguez è sparita dalla tv”.

“So perché Belen è sparita dalla tv”. La spifferata del big di Mediaset: l’informazione riservata

Belen Rodriguez non si vede più nel mondo della televisione italiana. Da parecchio tempo infatti la bella sobrette argentina, è tornata con il suo ex marito Stefano De Martino, ma sul piccolo schermo è letteralmente sparita sia in Rai che a Mediaset. Maurizio Costanzo, nella sua consueta rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, prova a dare una interpretazione di quanto stia accadendo alla donna più desiderata dagli italiani

“Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata”

“Belen non solo è bella ma ha dimostrato di essere anche preparata. Non credo venga tenuta in panchina da Mediaset, anzi la sua sembra una scelta precisa: centellinare le sue apparizioni per non rischiare la sovraesposizione” “Non dimentichiamo che Belen è ancora giovane e che, alla sua età, ha già fatto molto”, prosegue senza indugio Maurizio, “di recente l’abbiamo vista in Rai come giudice di Sanremo Young. E come suo marito, anche lei fa le sue esperienze: Mediaset non può certo blindarla, è giusto così”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano di nuovo?

Nonostante Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano trascorso molti anni separati – e nonostante la lunga relazione di Belen con Andrea Iannone – i due non sono mai arrivati al divorzio ufficiale. E’ dunque chiaro che, se i due innamorati decideranno di “sposarsi di nuovo”, non ci sarà bisogno di celebrare un nuovo matrimonio, ma basterà rinnovare i voti di nozze già fatti. Questo tipo di celebrazione è fattibile in qualsiasi momento della vita dei due, e pare che Belen e Stefano ci stiano pensando seriamente. Sempre su Napoli Today si legge anche che “le probabili location delle seconde nozze saranno le Baleari (dove Belen e Stefano trascorreranno insieme le vacanze con loro figlio, Santiago) oppure Napoli, la città natale di Stefano”.

Belen, Stefano e il loro piccolo Santiago sono tornati solo pochi giorni fa dal Marocco, dove hanno passato una splendida vacanza familiare. Il viaggio “di gruppo” ha confermato ciò che ormai era palese da tempo, e cioè che i due sposi fossero tornati ufficialmente insieme dopo i tanti anni di separazione, più innamorati e felici che mai.

