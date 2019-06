Belen Rodriguez è incinta di una bambina? Dopo numerosi rumors, Stefano De Martino rompe il silenzio e svela tutta la verità.

Belen Rodriguez è incinta? Dopo Santiago, la showgirl argentina diventerà presto mamma di una bambina? Da settimane, si rincorrono voci su una presunta, seconda gravidanza della showgirl argentina che, tuttavia, non commenta. Al suo posto, però, a parlare è il marito Stefano De Martino che sui social appare sempre più felice da quando è riuscito a rimettere insieme la sua famiglia.

Belen Rodriguez è incinta? Stefano De Martino: “ci affidiamo al destino”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Nuovo Tv, Stefano De Martino smentisce la seconda gravidanza della moglie, ma ammette che quello di allargare la famiglia è un progetto imminente. “Per il momento Belen e io non siamo incinti. Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”, ha dichiarato Stefano De Martino a Nuovo Tv. “In passato c’è sempre stato un certo accanimento nei nostri confronti, soprattutto da parte dei media. Questa volta sentire tanto affetto ci ha fatto piacere: siamo stati veramente abbracciati dalla gente”, ha aggiunto il napoletano.

Belen, nel frattempo, in una serie di storie pubblicate su Instagram, mostra l’addome assolutamente piatto dopo un’estenuante seduta d’allenamento nonostante il grande caldo. Stefano, invece, sotto la sua penultima foto ha scritto: “Qualcosa sta per arrivare…”. Il riferimento è alla conduzione del Festival di Castrocaro che condurrà, su Raidue, proprio insieme alla moglie Belen Rodriguez che sembrerebbe pronta a seguire il marito anche nelle sue scelte professionali. Nella vita di Stefano e Belen, dunque, sta cambiando tutto? Dopo la storia con Iannone che, oggi, è a sua volta felice con Giulia De Lellis, dunque, Belen sta mettendo al primo posto la sua famiglia?

