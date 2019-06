Novità per Belen Rodriguez: lascio Mediaset per la Rai – VIDEO

Belen Rodriguez è le novità di una showgirl impegnatissima. La Rodriguez lascia Mediaset a favore della rivale Rai – VIDEO

Belen Rodriguez pare avere delle (altre) novità in serbo per i suoi fan. La showgirl sembrerebbe aver preso (quasi) la decisione di lasciare Mediaset per trasferirsi nella rivale Rai.

Infatti pare che Belen sia pronta a lasciare la conduzione del programma “Tu si que vales?”. A rivelare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi.

