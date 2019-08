“Mara Venier per sembrare più giovane…”: i fan danno consigli alla conduttrice sull’aspetto fisico, ma lei, orgogliosa dei suoi anni, replica così.

Mara Venier è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Una bellezza naturale che la conduttrice di Domenica In sfoggia in ogni occasione, mostrandosi ai fans anche senza trucco. Simpatica, autoironica, schietta, semplice e sincera, Mara Venier è amata sia dagli uomini che dalle donne. Tuttavia, c’è anche chi ritiene che Mara Venier debba cambiare look per sembrare più giovane. Un consiglio a cui la conduttrice ha replicato subito.

Mara Venier risponde agli haters: “sono felice di essere una donna della mia età”

Mara Venier si sta godendo le vacanze nella Repubblica Dominicana insieme alla sua famiglia. Nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato su Instagram un video in cui è al supermercato con il nipotino Claudio. “Si balla al supermercato! Claudietto attratto come al solito dai capelli di nonna … a fine mese dovrò organizzarmi con delle belle extension“, scrive zia Mara sotto il divertente video. Tra i tanti commenti, c’è anche chi ha dato un consiglio alla Venier per sembrare più giovane.

Una follower ha così consigliato alla Venier di tagliarsi i capelli per sembrare più giovane e Mara ha risposto così: “Grazie del consiglio … ma sinceramente non mi frega molto di dimostrare qualche anno in meno ….sono felice di essere una donna della mia età … senza lifting e altro! Una nonna felice!“.

Mara tornerà in tv a settembre con la nuova stagione di Domenica In. Mara, inotre, condurrà anche un nuovo programma “La porta dei sogni” che dovrebbe andare in onda da dicembre. Secondo qualche utente, però, due programmi sarebbero troppi per la Venier: “Ma goditi la vita con tuo marito!”, “Sei brava, ma non ne vale la pena lavorare come una ventenne, riposati!”, “Mara mi piace, ma il troppo stroppia! Dovrebbe lavorare di meno”.

Commenti a cui zia Mara ha risposto così: “Grazie per il consiglio ma ti assicuro che io me la godo e tanto. Per fortuna una grande quantità di telespettatori mi guarda e gradisce la sottoscritta e Domenica in. Tu, amore de zia, nu’ me guardà! Me ne farò una ragione!”.

