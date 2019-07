Maria De Filippi alla conduzione del Grande Fratello. La presentatrice di Canale 5 svela perché non lo farebbe mai

Fonte: Instagram @officialmariadefilippi

I preparativi per il Grande Fratello Vip sono già in fase di sviluppo e quest’anno alla conduzione del reality show di Canale 5, al posto di Ilary Blasi, ci sarà Alfonso Signorini.

Alcuni hanno pensato che al fianco dell’opinionista ci sarebbe stata Maria De Filippi ma non sarà così. Infatti in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha spiegato perché non la vedremo mai al timone di questo programma: “Mi riconosco la capacità di saper ascoltare e cogliere il centro delle cose. Ma so anche qual è il mio limite: non so fare le trasmissioni che prevedono una certa rigidità. Io il Grande Fratello non lo potrei mai fare: dopo cinque minuti entrerei in casa. Ho capito che devo essere me stessa in tv perché la televisione è una lente di ingrandimento.Quello che sei salta fuori: io ho scelto di essere me stessa”.

Nonostante ciò stando a quanto rivelato da Dagospia Maria potrebbe aiutare Alfonso: “Come Dagoanticipato sarà Alfonso Signorini a condurre la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il direttore di Chi sarebbe pronto a chiedere consigli preziosi all’amica Maria De Filippi e, soprattutto, nel gruppo di autori figurerebbe la brava Irene Ghergo”

Maria De Filippi sul futuro della sua carriera

Maria De Filippi nel corso dell’intervista ha parlato anche del suo futuro rivelando che non accetterebbe nemmeno il ruolo di direttrice di rete a Mediaset.

Infatti ha ammesso: “Mi vengono attribuite cose in cui non c’è il minimo fondo di verità. E io ci resto malissimo… Ho visto Maurizio essere direttore di rete: ed è finito in ospedale! Io non lo farei mai e poi mai. Dire sì o no ai tuoi colleghi deve essere fra le cose più tremende che ti possano succedere: ma perché dovrei mettermi in una situazione del genere? Quando non condurrò più, magari continuare ad avere un ruolo! Ma dipende dove e con chi, perché io sono abituata a lavorare in modo autonomo.”

