Aurora Ramazzotti parla per la prima volta della fine del matrimonio del padre Eros e Marica Pellegrinelli lasciandosi andare a parole importanti per la seconda moglie del cantante.

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Aurora Ramazzotti, oltre a parlare della bellissima storia d’amore che vive con il fidanzato Goffredo, ha commentato anche il momento che sta attraversando il padre Eros difendendo, inotre, Marica Pellegrinelli che ha fatto parte della sua vita per dieci anni.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Aurora Ramazzotti: “Marica Pellegrinelli è la madre dei miei fratelli. Avrà sempre un posto nella mia vita”

Dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli è finita al centro delle critiche per alcuni rumors secondo i quali la modella si sarebbe consolata con un imprenditore.

“Io e mio padre siamo legatissimi – racconta Aurora al settimanale Oggi -. Ho l’AppleWatch collegato alla sua bici, ogni giorno guardo quanto si allena e lo chiamo. Negli anni ho imparato a dargli vicino nel modo giusto per lui perché ho capito che ciascuno di noi ha bisogno diversi. Lo rispetto, è una persona riservata, anche per questo non parlo di lui. Adoro il mio papà, è un uomo straordinario, dolcissimo e sensibile”.

Aurora, poi, ha difeso Marica Pellegrinelli: “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite – racconta -. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”.

Potrebbe interessarti anche—>“Marica Pellegrinelli, la Hunziker ha amato davvero Eros”: attacco sui social

Aurora Ramazzotti: “amo follemente il mio fidanzato Goffredo”

Aurora si è anche lasciata andare ad importanti dichiarazioni d’amore per il fidanzato Goffredo che la rende serena e felice.

“L’ho incontrato che stavo da sola da un anno, dovevo riprendermi da una storia che mi aveva fatto a pezzi – spiega a Oggi -. Mi ero quasi convinta che non sarei mai riuscita a conquistare l’amore di nessuno, poi è spuntato lui ed è stato tutto così facile, leggero, che per me Goffredo è un regalo, il ‘regalo’. Siamo diventati amici e poi è nato l’amore e con lui io ho sempre potuto essere me stessa, pregi e difetti compresi. Goffredo accetta il pacchetto Aurora completo. Quando ci siamo conosciuti era il periodo che non uscivo di casa e lui già viveva a Londra. Ci vedevamo una volta al mese. Dovevamo restare a casa. Poteva rompersi e, invece, ha accettato tutto. Quando è venuto ospite da me la prima volta, è stato come se abitassimo insieme da sempre. Lo amo follemente. Goffredo mi ha aiutato a crescere, il suo amore mi ha arricchito, mi ha fatto conoscere parti di me stessa che nemmeno sapevo esistessero e mi ha reso anche fragile perché quando ti innamori ti esponi, rischi di soffrire. Io avevo paura, ero scottata. Ci ho messo un po’ a lasciarmi andare ma ne sono felice”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI