Giulia De Lellis replica duramente contro i suoi fans attraverso delle Instagram Stories: “Siete degli stronzi”. Tutto in un video

Giulia De Lellis è sulla cresta dell’onda e sta discutendo molto successo in quest’ultimo periodo anche grazie ai suoi fans. Ed è proprio con loro che l’influencer ama condividere alcuni attivi della sua vita privata.

In una delle sue Instagram Stories ha pubblicato una foto per mostrare a tutti che stava vedendo la famosa serie tv spagnola: La Casa di Carta. I suoi followers hanno ben pensato di raccontargli il finale ma Giulia non l’ha presa benissimo infatti attraverso il suo profilo Instagram ha risposto ai suoi fans: “Ma io non ho parole, sono scioccata per quello che ho letto però sono scioccata anche perché mi avete detto tutto e siete degli stronzi”

