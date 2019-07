Ilary Blasi ha spiegato il perché della decisione di non proseguire con il Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Chi ha ammesso il perché della scelta di non proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip. La moglie di Francesco Totti ha detto di aver bisogno di leggerezza e di non saper affrontare certi momenti di tensione che sempre più spesso rientrano a far parte del programma.

