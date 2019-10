Annunciato un nuovo slittamento per il Grande Fratello Vip.

Sembra non esserci pace per la data di messa in onda del Grande Fratello Vip. Dopo lo slittamento da fine Ottobre ai primi di Gennaio, è giunta infatti una nuova voce secondo la quale il reality subirà ancora una volta un cambio di data.

A dare la notizia è stato 361magazine che ha fatto sapere che la più papabile è quella del 3 Febbraio. Data che lo vedrà scontrarsi con il Festival di Sanremo che va in onda sempre nello stesso mese. Per approfondire l’argomento guarda il video.

