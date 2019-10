Il Grande Fratello Vip che tornerà nel 2020 pronto a spiazzare il pubblico: gli autori stanno preparando un colpaccio e dalla Rai potrebbe arrivare Magalli.

La data della prima puntata del Grande Fratello Vip ancora non c’è, ma è probabile che la quarta edizione vio del reality prenda il via a febbraio 2020 con la conduzione di Alfonso Signorini che dovrebbe essere affiancato da due opinionisti tra i quali spicca la presenza di Wanda Nara. Tra i concorrenti, invece, dovrebbe esserci Adriana Volpe e per sfruttare la situazione della conduttrice, secondo quanto riporta Dagospia, gli autori starebbero tentato di convincere Giancarlo Magalli a partecipare al reality in qualità di ospite.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Grande Fratello Vip 2020: Magalli nella casa per una sorpresa ad Adriana Volpe?

Tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non c’è mai stato un buon rapporto. Ospite di Vieni da me, Magalli, parlando di Adriana Volpe che, però, non ha mai citato, ha dichiarato: “Ho avuto dei disaccordi solo con Heather Parisi, ma sono durati poco. Con Heather siamo ancora amici. Il discorso era: se con tante donne sono andato d’accordo e con una no, forse non è solo colpa mia. Una volta è successo professionalmente di non trovarsi d’accordo con una collega. Io l’ho capito subito che non saremmo stati in sintonia, ma ho resistito per otto anni”.

Potrebbe interessarti anche—>Le lacrime di Adriana Volpe da Silvia Toffanin per la grave mancanza

Adriana Volpe, a sua volta, sui social ha così commentato le parole di Magalli: “Un mio ex compagno di lavoro, ospite ieri in un programma dell’ammiraglia Rai, non ha perso occasione per continuare a screditarmi, ha sostenuto per l’ennesima volta di avermi dovuto sopportare per otto anni”.

Oggi, secondo Dagospia, il Grande Fratello Vip potrebbe riunirli:

“Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, Mediaset sogna Magalli.

Adriana Volpe, come anticipato da Oggi, sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip in onda a inizio 2020 su Canale 5. A Cologno Monzese gira voce che il gruppo autorale sognerebbe un coinvolgimento di Giancarlo Magalli, anche solo una sera. Il rapporto tra i due ex colleghi è finito davanti ai giudici, l’ipotesi dunque sembrerebbe di difficile realizzazione. Cosa accadrà? Ah saperlo”, scrive Alberto Dandolo.