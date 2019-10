Sanremo 2020: Amadeus a lavoro per il cast e gli ospiti. Ecco i probabili, primi 15 cantanti in gara sul palco del Teatro Ariston.

La macchina di Sanremo 2020 si è già messa in movimento. Il Festival della canzone italiana andrà in onda dal 8 all’8 febbraio 2020. A condurre la kermesse musicale sarà, come è noto, Amadeus che ha voglia di riportare sul palco del Teatro Ariston i super ospiti internazionali. In queste ore, inoltre, sono usciti rumors sui nomi di quelli che potrebbero essere i cantanti in gara.

Sanremo 2020: i nomi dei probabili cantanti e dei super ospiti di Amadeus

Secondo quanto scrive Gabriele Parpiglia sul settimanale Spy, il cast dei cantanti in gara a Sanremo 2020 dovrebbe mettere d’accordo sia la parte di pubblico più adulta che quella più giovane. Oltre ai nomi di Enrico Ruggeri, Albano Carrisi, Syria e Silvia Mezzanotte e Riccardo Fogli, infatti, sul palco del Teatro Ariston potrebbero esserci: Elodie, Bianca Atzei, Levante, Noemi, Chiara Galiazzo, Alberto Urso, Fred De Palma e anche Elettra Lamborghini. Si tratta, tuttavia, di semplici indiscrezioni.

Amadeus, per Sanremo 2020, vorrebbe riportare sul palco anche nomi internazionali come super opsiti. Se, infatti, nelle precedenti edizioni, Claudio Baglioni ha puntato sui big della musica italiana, Amadeus spera di avere sul palco delle vere star internazionali capaci di scatenare l’entusiasmo del pubblico. I sogni, infatti, si chiamano Jennifer Lopez e Lady Gaga. Due popstar internazionali che incollerebbero davanti ai teleschermi milioni di telespettatori e capace di riportare il Festival ai fasti di una volta.

