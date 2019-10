A quasi 79 anni Roberto Cavalli è stato ricoverato ma non sembra nulla di grave. Lui ne approfitta per ringraziare le donne della sua vita.

Roberto Cavalli in ospedale e i suoi fans si preoccupano. Ma anche senza spiegare nei dettagli i motivi del ricovero, strettamente riservati, lo stilista fiorentino ha tranquillizzato tutti. Lo ha fatto nelle ultime ore con un post in inglese.

Nonostante l’espressione sofferente e i tubicini per la respirazione al naso, Cavalli ha spiegato che non si tratta per fortuna di una malattia grave. Eppure tutto questo lo rande nervoso, anche se accanto a lui ci sono le sue donne: “Sono solo molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele”. La prima è la sua attuale compagna, Sandra Nilsson, ex coniglietta di Playboy che sta con lui da diversi anni. Le altre due sono le figlie del celebre stilista fiorentino. Con loro vicino è più facile pensare di riprendersi in fretta.

