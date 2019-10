Ex moglie di Lucas Peracchi: “le persone non cambiano. Sto zitta per...

Silvia Corrias, ex moglie di Lucas Peracchi, si scaglia contro il fidanzato di Mercedesz Henger dopo la sua intervista a Domenica Live.

Lucas Peracchi, ai microfoni di Domenica Live, ha risposto alle accuse di Eva Henger spiegando di non essere una persona violenta e di non aver mai messo una mano addosso alla fidanzata Mercedesz. “Ti assicuro che non ho mai toccato Mercedesz, neppure con un dito. Ma questa non è solo farina del sacco di Eva: è stato costruito tutto dopo una nostra banale discussione”, ha dichiarato l’ex tronista a Barbara D’Urso a cui ha parlato anche dell’ex moglie Silvia Corrias.

Silvia Coarrias, ex moglie di Lucas Peracchi si sfoga sui social: “le persone non cambiano, ringrazia il cielo che sto zitta”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Domenica Live, Lucas Peracchi ha parlato anche dell’ex moglie Silvia Corrias. “Sono passati due anni e mezzo dalla fine del nostro matrimonio, perché non riesce a voltare pagina? Rifatti una vita. Sono anni che mi manda minacce, insulti e Mercedesz lo sa. Spero che possa presto trovare la persona giusta e andare avanti”, ha detto l’ex tronista.

Di fronte alle dichiarazioni di Lucas Peracchi, Silvia Corrias si è lasciata andare ad uno sfogo sui social:

“È proprio vero che quando non li caghi devono metterti dentro ad ogni costo… non solo mi sono rifatta una vita ma sono rinata! Ribadisco per l’ennesima volta che non ho rilasciato nessuna intervista a riguardo perché non sono solita impicciarmi negli affari degli altri! Ai giornali piace scrivere qualunque cosa, si sa. Comunque #cercasicasadicura o #notorietà. Le persone non cambiano, ringrazia il cielo sia stata zitta e continuerò a farlo per il mio bene rinchiuditi pagliaccio. In tv leone in privato un…”.

