Il 18 ottobre comincia l’edizione 2019 dell’Eurochocolate, nove giorni all’insegna del buon gusto con il cioccolato protagonista. Frankie Hi Ngr ospite dell’evento.

Energizzante, stimolante, gustoso, necessario. Questi sono solo alcuni degli aggettivi che accompagnano il cioccolato, materia prima fondamentale e gustosa che anima le nostre giornate da secoli. Se c’è chi ogni tanto si concede il lusso di una barretta, ci sono altrettante persone che non possono farne a meno: si dice sia mancanza d’affetto, oppure semplice amore per il buon gusto.

Cioccolato vuol dire anche incontri, passioni e romanticismo. L’ultima edizione dell’Eurochocolate – il festival del cioccolato che si tiene come ogni anno a Perugia, dal 18 al 27 ottobre – sarà proprio incentrata sulle relazioni, gli incontri e la condivisione: il tema centrale sarà il bottone, inteso anche come “attaccare bottone”, per incentivare la condivisione di intenti e sensazioni fra differenti generazioni.

Eurochocolate 2019, Perugia cambia volto: piazza Matteotti invasa da bottoni di cioccolata

In tempi in cui anche il cibo può diventare divisivo – vedasi la storia dei tortellini con carne di pollo che ha interessato anche una parte della politica – in Umbria si rimette al centro l’unione e la convivialità: piazza Matteotti diventerà, per l’occasione, centro nevralgico dell’evento e si potranno dar vita a bottoni di ogni livello. Ovviamente col cioccolato, al latte, fondente e con le nocciole. Senza contare le altre novità che verranno proposte nel corso di laboratori dedicati e tutorial con l’aiuto di appositi chef.

Si andrà dal Chocolate show, cuore dell’evento, dove si potranno assaggiare seimila proposte diverse di cioccolato in varie forme: dalle praline ai drink, in aggiunta visite guidate con esperti del settore per capire meglio quanto lavoro si cela dietro una creazione dolciaria. Poi ci sarà Eurochocolate World, dove diversi produttori di altrettanti paesi mostreranno le novità attorno al cacao con attività mirate e moltissimi ritrovati a livello ludico-didattico. Spazio anche alle ricette, con i consigli e i trucchi di chef qualificati – insieme a varie degustazioni guidate – per permettere a chiunque di sbizzarrire la propria creatività in cucina.

Infine gli ospiti, l’ultima edizione dell’Eurochocolate ha voluto mettere in risalto la cultura dell’inclusione e, in tal senso, non poteva mancare il rapper – oramai artista completo e a tutto tondo – Frankie Hi Ngr che racconterà la genesi e l’evoluzione del suo ultimo libro “Faccio la mia cosa”. Inoltre, Francesco Di Gesù che ha trovato l’ispirazione per raccontarsi al pubblico, non farà mancare la sua musica con qualche rima creata ad arte per l’occasione. Cibo, divertimento, buona musica all’insegna della cultura e della spensieratezza: l’Eurochocolate 2019 può cominciare!

