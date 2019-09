Grande Fratello, ex concorrente ricoverato in psichiatria: “ho bisogno d’aiuto”

Periodo difficile per un ex concorrente nonchè vincitore del Grande Fratello che ha lasciato un appello per essere aiutato dal punto di vista psicologico. “Sto male, mi serve aiuto”, ha detto l’ex gieffino.

Grande Fratello, Mauro Marin ricoverato in psichiatria: “sto male, mi serve aiuto”

Mauro Marin, ex vincitore del Grande Fratello, è stato ricoverato in psichiatria. A dare la notizia è La Tribuna di Treviso. “Mauro Marin ricoverato in psichiatria. Il castellano che nel 2010 ha vinto il Grande Fratello ammette di essere stato ricoverato venerdì scorso nel reparto psichiatria dell’ospedale Montebelluna. – si legge su La Tribuna di Treviso – Pochi giorni dopo è stato dimesso, ma adesso è tornato a chiedere aiuto per farsi seguire dal punto di vista psicologico”.

Il periodo negativo di Mauro Marin è iniziato i primi giorni di settembre quando si era tagliato il palmo della mano mentre affettava delle verdure come spiegava lui stesso ai fan: