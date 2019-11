Chi è Carlo nuovo tronista | Uomini e Donne | Retroscena sul passato

Chi è Carlo tronista di Uomini e Donne, il retroscena sul passato di Pietropoli: l’amore, l’ammirazione per la madre e le donne.

Carlo Pietropoli è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La sua avventura comincia ufficialmente nella puntata del trono classico, in onda il 14 novembre, ma chi è davvero Carlo? Ecco le sue prime dichiarazioni.

Chi è Carlo Pietropoli nuovo tronista di Uomini e Donne

“Mi chiamo Carlo, ho 28 anni e abito a San Donà di Piave, un piccolo paese in provincia di Venezia. Nella vita ho sempre giocato a pallone, ma ora lavoro in un locale come barman. Il mio piccolo sogno nel cassetto è quello di avere, un giorno, un’attività tutta mia”, comincia così la presentazione di Carlo, da oggi nuovo tronista di Uomini e Donne al posto di Alessandro Zarino che ha scelto Veronica Burchielli.

“Caratterialmente non saprei come descrivermi. Anzi, sicuramente sono una testa di cavolo. La gente, magari pensa che sia una persona superficiale, ma in realtà non lo sono per niente. C’è una piccola differenza tra l’essere superficiali ed essere leggeri. Ecco, io mi reputo una persona leggera perchè non prendo troppo la vita sul serio“, aggiunge. “Sono un ragazzo che vive la vita serenamente, senza troppe ansie. Caratterialmente sono una persona mite, ma se vengo toccato su certi argomenti mi arrabbio, divento arrogante e faccio valere il mio pensiero”, spiega ancora.

“Nei rapporti la monotonia mi distrugge, è una cosa che non sopporto. Emotivamente ho sempre bisogno di sentire quel brio iniziale per dare il cento per centro”, rivela ancora.

Ma come dev’essere la donna capace di conquistarlo? “Mi piacciono le donne ambiziose, mi piacciono le donne con gli attributi per tenermi testa, ma soprattutto, per tenermi a bada. Quando sono innamorato non ho bisogno e non sento la necessità di guardarmi intorno”.

Poi le parole d’ammirazione per la mamma: “Mia madre è il mio punto di riferimento, è casa, cuore e anima. Innanzitutto mi ha supportato che è la parte più difficile. Ne è combinate. Quando ero più giovane non ero il figlio modello. E’ la donna che stimo di più al mondo perchè per 30 anni è rimasta da sola e si è sempre arrangiata: dall’andare a lavorare a portare a casa i soldi per i suoi figli”.

Infine, sull’avventura che lo aspetta insieme a Veronica Burchielli, nuova tronista, dice: “Spero di trovare qualcosa che mi stravolga, qualcosa che non mi cambi, ma che mi migliori sia a livello caratteriale che personale. Non so cosa mi aspetterà, ma l’unica certezza che ho è che vivrò ogni cosa con tutto me stesso”.

