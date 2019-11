Il segreto della dieta di Tina Cipollari: 5 pasti al giorno e un regime alimentare perfetto. L’opinionista di “Uomini e Donne” ha già perso 12 Kg, ecco come!

il segreto della dieta di Tina Cipollari (Istock)

L’obiettivo è ancora da raggiungere ma, come ogni cosa bella e importante, raggiungerlo porta sacrificio e pazienza. Il segreto della dieta di Tina Cipollari? sono 5 pasti al giorno e un regime alimentare perfetto. E’ così che la storica opinionista di “Uomini e Donne” ha accolto questa nuova sfida: perdere gradualmente quei chili di troppo per sentirsi finalmente in forma e bene con se stessa. Ma come è iniziato tutto? Scopriamolo insieme e, cosa importante, scopriamo il vero segreto di Tina e del suo nuovo modo di vivere

Il segreto della dieta di Tina Cipollari

il segreto della dieta di Tina Cipollari Fonte: Instagram @tinacipollarioriginal

Tina Cipollari ha iniziato questa nuova “avventura” ormai da metà settembre. L’obiettivo è perdere 25 di chili prima del Natale. E, per chi conosce l’opinionista grintosa di Maria De Filippi, sa che porta sempre a termine le sue “battaglie”. Non tutti ci credevano all’inizio sapendo il lato debole della Cipollari verso i dolci ma, tant’è, Tina sta spiazzando tutti, un’altra volta, con la sua costanza e determinazione che le ha fatto perdere in un solo mese ben 12 Kg! Come avrà fatto? Si chiedono in tanti. La risposta è semplice: mangiare 5 volte al giorno, non abbuffandosi ma facendo dei piccoli pasti continui nell’arco della giornata.

Ogni settimana, nel corso della puntata di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari sale sulla bilancia e si pesa; il risultato è stato fin ora molto soddisfacente e in linea con l’obiettivo prefissatosi. Ed è a metà dell’opera, meno 12 chili persi in totale. L’opinionista Vamp di canale 5 aveva iniziato con un peso di 84 Kg, insomma un po’ eccessivo per una donna ma, lei non si è scoraggiata e da quel giorno ha iniziato un nuovo regime alimentare che l’ha portata ad essere più che mai, forte e sorridente!

La routine della dieta di Tina Cipollari – 5 pasti al giorno

il segreto della dieta di Tina Cipollari (Befunky)

Tina osserva una routine di 5 pasti a giorno – colazione, spuntino della mattina, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena – seguendo alcuni accorgimenti per assorbire meglio gli zuccheri, come, ad esempio, quello di mangiare un piatto di verdure prima di iniziare i pasti principali.

La giornata della Cipollari inizia sempre, a colazione, con una fetta di pane con della marmellata light o con del burro di mandorle, mentre per gli spuntini preferisce scegliere tra yogurt magro, frutta secca o un frutto di stagione. Al momento gli effetti sono tutti positivi. La stessa Tina Cipollari dichiara: “Il mio umore è ottimo, non è cambiato per nulla, anzi, mi sento molto meglio a livello fisico. Sto iniziando a vedermi meglio, a piacermi di più”.

Tina viene seguita anche da una Naturopata che sta aiutandola a ridurre drasticamente i carboidrati ed eliminando le bibite gassate dalla sua dieta. Basti pensare che Tina all’inizio della sua dieta (dopo soli 10 giorni) aveva già perso 3 chili. Insomma, al raggiungimento dell’obiettivo finale manca poco e noi siamo certi che, anche questa volta, Tina Cipollari, non avrà difficoltà a raggiungerlo! Un altro segreto? Nella vita ci vuole grinta e costanza, poche parole e più fatti, solo così ci si può “mangiare” la vita in un sol boccone.

