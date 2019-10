“Tina Cipollari sei una cicciona”: Gemma Galgani si rivolgerebbe così all’opinionista di Uomini e Donne che, in puntata, le dà della cornuta.

Scintille tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Tra le due donne non nascerà mai l’amicizia. Anno dopo anno, infatti, Tina e Gemma sono sempre più rivali e, a svelare il motivo di tanta avevrsità è la bionda opinionista che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo ha rivelato gli insulti che riceverebbe dalla Galgani dietro le quinte.

Tina Cipollari dà della cornuta a Gemma Galgani: “lei dietro le quinte di Uomini e Donne mi chiama cicciona”

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Tina Cipollari svela che con Gemma non potrà mai esserci la pace. Oltre agli scontri noti al pubblico, infatti, Tina svela che anche dietro le quinte di Uomini e Donne volano insulti.

“Non diventerà mai un’amica. Da casa tante cose non si vedono, ma lei a telecamere spente me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha”. Frecciatine e affronti, dunque, anche nei corridoi di ‘Uomini e Donne’: “Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile”, ha spiegato Tina.

La Cipollari che si è anche messa a dieta per recuperare il suo peso forma, spiega di non dare peso agli insulti di Gemma. “Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne con qualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori. Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse. Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo”.

Diversamente da Gemma, invece, Tina è solita dichiarare davanti alle telecamere ciò che pensa di Gemma. La Cipollari, infatit, è convinta che la dama di Torino sia solo in cerca d’amore e di fronte al desiderio di Jean Pierre, ultimo pretendente di Gemma, di accettare la corte di un’altra donna, ha mimato il gesto delle corna scatenando la reazione di Gemma che, anche in questa stagione, sta versando lacrime amare.

