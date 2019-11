Una foto incastra il tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli e la sua corteggiatrice Giulia D’Urso: i due si conoscevano già.

Una foto incastra e smaschera Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Dopo numerose segnalazioni, sarebbe arrivata la prova della pregressa conoscenza tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne. I due, a quanto pare, avrebbero avuto già un incontro la scorsa estate a Formentera.

La foto che incastra Giulio Raselli e Giulia D’Urso: l’incontro a Formentera prima di Uomini e Donne

A tirare fuori la foto di Giulio Raselli e Giulia D’Urso insieme a Formentera sono stati i due blogger che si occupano di gossip ovvero Amedeo Venza e Deianira Marzano che avrebbero così confermato le segnalazioni su Giulio riportate durante una puntata del trono classico. La scorsa estate Giulio, prima che salisse sul trono, era stato beccato in vacanza insieme ad una ragazza. Dalla foto che vedete qui sopra non si può dire che quella ragazza fosse proprio Giulia D’Urso ma, come si legge sul portale Gossip e Tv, sembra che Giulia, nelle sue storie, indossi le stesse scarpe della ragazza beccata in compagnia di Raselli.

Dopo la segnalazione, in puntata, Giulio ha spiegato di essere arrivato a Formentera quando Giulia era già andata via. Sarà vero? La foto pubblicata da Amedeo Venza dimostrerebbe altro. Nel frattempo, il Vicolo delle News, nel pubblicare le anticipazioni della puntata, scrive:

“Veronica […] allora perde la testa e gli dice che non trova normale che lui stia appresso ad una che si compra i followers […] lui allora le dice che se deve far questi discorsi superficiali se ne può pure andare e lei se ne va […] Ad un certo punto interviene anche Giovanna dicendogli che non è normale che ogni volta che uno porta una segnalazione su Giulia la protegga così, senza sindacare se è vero o no ciò che si dice. Lui ammette che con lei sente di dover essere protettivo mentre Giovanna non ne ha bisogno”.

Cosa c’è, dunque, tra Giulio e Giulia? Qualcosa non quadra a Giovanna Abate che, nelle prossime puntate, lancerà una scarpa addosso al tronista.

