Torta alla carota pronta in 15 minuti: la ricetta veloce per la colazione

La colazione è il pasto più importante della giornata ed è per questo motivo che bisogna dedicarcisi anima e corpo e non lasciare nulla al caso. Evitiamo merendine preconfezionate, piene di grassi saturi e coloranti solo, perché, non sia ha il tempo per preparare un pasto decente. E molte volte questo è vero, la frenesia della vita quotidiana non ci lascia il tempo per dedicarci al buono delle cose, alla genuinità dei prodotti, pensando sempre che, prima o poi, si farà ma non oggi. Ecco, se il problema è il tempo, allora da oggi non preoccupatevi perché vi bastano solo 15 minuti per creare la vostra colazione perfetta e genuina con la Torta alla carota. Facile, veloce e salutare, questa torta è adatta a tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi. Buona, soffice, garantisce il meglio in valori nutrizionali e apporto calorico. Dimenticate, dunque, brioche e cornetti commerciali, e dedicatevi alla genuinità. Solo così farete del bene a voi e a tutta la famiglia. La ricetta della Torta alla carota e i suoi procedimenti li trovate in basso. Pronte?

Torta alla carota pronta in 15 minuti: la ricetta

Torta alla carota, ingredienti e procedimento (Istock Photos)

Le carote al mercato si trovano in tutte le stagioni, ma è l’estate (e maggio in modo particolare) il mese delle prime carote e, ogni volta che le acquistate, considerate due fattori: per prima cosa la carota deve essere soda e croccante – se la piegate si deve spezzare – inoltre è sempre meglio acquistarle con il loro ciuffo verde attaccato.

I principali effetti della carota sono noti a tutti, fa bene alla pelle e alla vista. Le carote sono ricche di proprietà antiossidanti e povere di calorie. Adatte a chi vuol rimanere in forma! Questa ricetta è pensata per 8 persone. I tempi di preparazione sono di 15 minuti + 40 minuti per la cottura. Per preparare la torta alla carota vi servirà uno stampo del diametro di 22 centimetri. Gli ingredienti saranno:

Ingredienti

290 grammi di farina tipo “00”

80 grammi di farina di mandorle

230 grammi di zucchero bianco semolato

300 grammi di carote pulite

1 cucchiaio di olio si semi

3 uova fresche medie

la scorza di 1/2 arancia

1/2 bacca di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci (15 grammi)

1 pizzico di sale

zucchero a velo per completare la Torta

Procedimento

Pelate le carote utilizzando un pelapatate e tagliatele a tocchetti. Tritatele finemente nel mixer.

In una ciotola setacciate le due farine insieme al lievito e unitevi le carote tritate. Mescolate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Per rendere più semplice l’operazione potete utilizzare le mani. In questo modo le carote risulteranno più asciutte.

In una ciotola montate le uova con lo zucchero semolato, il sale, i semi di vaniglia e la scorza d’arancia grattugiata fino a ottenere un composto spumoso che sarà triplicato di volume. Unite le polveri miscelate alle carote e mescolate con le fruste elettriche a velocità molto bassa aggiungendo l’olio di semi a filo.

Trasferite il composto all’interno di uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro opportunamente imburrato e infarinato e livellate. Cuocete nel forno già caldo a 170° per circa 40 minuti verificando la cottura con uno stecchino. Sfornate e fate raffreddare completamente. Servite la torta di carote spolverizzandola con lo zucchero a velo.

Potrebbe interessarti anche: Spumone al Caffè e Crema di caffè: due dolci da non perdere La vostra Torta alla carota è pronta per essere servita a colazione. Essendo un prodotto privo di conservanti, il modo migliore per conservarla è ben coperta con un foglio di alluminio o un panno in frigo in un ambiente fresco e asciutto per un massimo di 3 giorni.

