Melanie Coleman era una giovane promessa della ginnastica artistica. La ragazza praticava fin da piccola questa attività ed è morta cadendo dalle parallele su cui si esercitava.

Melanie Coleman aveva soltanto 2 anni quando scoprì la sua “grande passione”: la ginnastica. Ha proseguito a praticare la ginnastica durante gli anni della scuola superiore a Milford, nel Connecticut, hanno raccontato i suoi famigliari

Melanie ha continuato a fare questo sport al college, presso la Southern Connecticut State University, dove si stava specializzando in infermieristica. Nel 2019, ha ricevuto un’onoreficenza come ginnasta femminile.

Grande lutto per la giovane promessa della ginnastica

Nella giornata di domenica 10 novembre, questa talentuosa ginnasta è morta, dopo aver subito una grave lesione al midollo spinale mentre si allenava alla New Era Gymnastics di Hamden, venerdì. La 20enne è rimasta ferita dopo essere scivolata mentre si esercitava, ha dichiarato Thomas Alberti, proprietario della New Era, al Courford di Hartford. L’uomo ha allenato la ragazza per quasi 10 anni in palestra e ha definito l’incidente un “inaspettato, con un tragico risultato”.

Melanie aveva ripetuto quell’esercizio centinaia di volte nella sua vita. “Ha dato ogni grammo di energia a questo sport e questo fa sì che un allenatore voglia dare tutto”, ha detto al giornale Alberti.

Secondo l’università, la Coleman ha mostrato leadership nelle competizioni e in classe. “Melanie ha stretto amicizie per tutta la vita che sono state incredibilmente importanti per lei durante la scuola e le sue attività sportive”, hanno scritto i suoi cari. La ragazza è stata anche definita dai suoi gentile e una grande appassionata di fotografia.