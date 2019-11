Uomini e Donne è stato lo scenario di un terribile scherzo che Maria De Filippi ha fatto alla sua fedele opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne non solo fa sognare il pubblico da casa, creando numerose coppie che funzionano anche al di fuori degli studi televisivi di canale 5, ma fa anche divertire, e non poco, il pubblico da casa.

Durante la puntata di oggi, Maria De Filippi ha fatto uno scherzo a Tina Cipollari. Cosa ha fatto la moglie di Maurizio Costanzo?

Maria ha fatto credere all’opinionista che il nuovo tronista fosse un volto già noto all’ex moglie di Kikò Nalli. Qualcuno che lei non sopporta e che non ha nessuna intenzione di vedere. Chi? Gemma Galgani!

Uomini e Donne: Maria De Filippi fa uno scherzo a Tina

A Uomini e Donne, prima del debutto nuovo tronista, Maria De Filippi ha scelto di tirare un brutto scherzo alla sua fedele opinionista Tina Cipollari.

La conduttrice ha fatto credere alla Cipollari che il trono sarebbe stato occupato dalla sua acerrima rivale Gemma Galgani. La dama del parterre femminile del Trono Over, secondo la versione dello scherzo, si sentirebbe giovane e sarebbe stufa di essere “rintanata” in quella parte del programma dedicata ai non giovanissimi.

Per questo motivo, Gemma Galgani sarebbe la nuova tronista di Uomini e Donne. Gianni Sperti ha osservato che dopo di tutto la dama del Trono over ha sempre prediletto gli uomini più giovani di lei, quindi prendere parte al Trono Classico non sarebbe poi questo grande cambiamento.

Tina Cipollari non ha reagito nel migliore dei modi, soprattutto quando Maria De Filippi a Uomini e Donne ha espresso il desiderio di voler vedere le due donne sedute una affianco all’altra. Ovviamente lo scherzo è durato poco, con gran sollievo da parte dell’opinionista che non aveva nessuna intenzione di vedere Gemma Galgani al Trono Classico.

Tra l’altro, qualche ora fa, si è appena conclusa una nuova registrazione del Trono Classico e le anticipazioni segnalano la scelta di Giulia Quattrociocche.

