Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche ha scelto. Alessandro sul trono?

Uomini e Donne ha appena terminato l’ultima registrazione del Trono Classico. Dalle anticipazioni, è possibile rivelare che Giulia Quattrociocche ha scelto!

Uomini e Donne ha creato una nuova coppia. Ebbene sì perché la tronista Giulia Quattrociocche ha ufficialmente terminato il suo percorso, scegliendo di fare la scelta proprio oggi.

Il vicolo delle news ha riportato che la tronista Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Schiavon! La scelta è avvenuta a ciel sereno, durante un ballo insieme. Ma le novità non sono di certo finite qui, perché Maria De Filippi sta valutando, sotto suggerimento del pubblico, di scegliere il nuovo tronista.

Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele

Uomini e Donne ha dato vita a una nuova coppia, quella formata da Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon. Nonostante le tante segnalazioni ricevute sul conto del corteggiatore del Trono Classico, la ragazza ha scelto ugualmente di terminare il suo percorso con lui, scegliendolo durante un ballo.

Daniele Schiavon ha detto di sì alla tronista, ma dalle anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, il pubblico ha chiesto a Maria De Filippi di mettere Alessandro, l’altro corteggiatore di Giulia Quattrociocche, sul trono.

Maria non ha potuto di certo ignorare la richiesta del suo pubblico, visto che gridava a gran voce il nome del ragazzo. Per questo motivo, una volta terminata la puntata, ha deciso di parlare a quattro occhi con il ragazzo per valutare se metterlo o meno sul trono lasciato libero da Giulia.

Un percorso fortunato quello di quest’anno per le troniste di genere femminile. Visto che anche Sara Tozzi ha trovato l’amore, anche se al di fuori del programma.

Speriamo che il percorso intrapreso dal nuovo tronista Carlo sia più fortunato di quello di Alessandro Zarino, che ha ricevuto un sonoro no dalla corteggiatrice Veronica. Una puntata intensa quella registrata poco fa, che ha avuto dei risvolti decisamente imprevisti.

