Il Collegio è senza ombra di dubbio uno dei programmi più seguito tra i più giovani. Ogni puntata regista ascolti da record, come l’ultima che ha tenuto incollati al televisore oltre 2,6 milioni di spettatori con uno share dell’11,1%

Il format prevede l’educazione dei collegiali per conseguire la Licenza di Scuola Media ovviamente rinunciando all’uso di smartphone, computer, televisione, Internet e social network ma soprattutto seguendo la rigida disciplina del collegio. Infatti i ragazzi saranno costretti a seguire le rigide regole e le lezioni imposte dai docenti e dal preside.

Inoltre i collegiali che prendono parte al programma ottengono un compenso anche se il più delle volte è puramente indicativo come nel caso de Il Collegio, dove i ragazzi vengono pagati a settimana con una cifra davvero bassa.

Il Collegio: ecco svelato quanto guadagnano i ragazzi

A svelare quanto percepiscono i ragazzi de Il Collegio è stata un’ex alunna. Infatti stando a quanto raccontato dalla neo maggiorenne Beatrice Cossu, i partecipanti guadagnano 50€ a settimana a testa. La somma massima che possono ottenere è 200 euro, visto e considerato la permanenza massima all’interno della scuola di 4 settimane.

Beatrice ha affermato: “Molti ci chiedono se ci hanno pagato o se l’abbiamo fatto per i soldi. A dire la verità ci hanno pagato 50 euro per ogni settimana che noi rimanevamo all’interno del Collegio. Alcuni di noi, quelli che hanno fatto tutto il percorso, sono rimasti 4 settimane, quindi fate 4 per 50, invece chi è uscito prima perché è stato eliminato o si è ritirato ha guadagnato di meno. Era una cifra indicativa. Noi, non essendo attori, non venivamo pagati, non avevo un compenso altro”.

Un’importo che forse viene dato come un rimborso spese. Infatti per i ragazzi il vero guadagno arriva dopo la fin del programma, quando vengono contattati per sponsorizzazioni e quant’altro. Alcuni di essi hanno avuto la fortuna di essere contattati per altri programmi o di diventare giovani attori/attrici, come nel caso di Jenny De Nucci.

