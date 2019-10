Il collegio 4: sorpresa di Asia Busciantella al professor Maggi

Asia Busciantella, protagonista de Il Collegio 4, fa una sorpresa al professor Maggi durante un evento: lui reagisce così.

Tra gli studenti e gli insegnanti de Il collegio 4 è nato un rapporto che dura ancora oggi. Le registrazioni del docu reality di Raidue sono già finite e una studentessa, Asia Busciantella ne ha approfittato per fare una sorpresa al professore Andrea Maggi durante un evento.

Il collegio 4: Asia Busciantella fa una sorpresa al professore Andrea Maggi e lui reagisce così

L’avventura ne Il collegio 4 è stata importante per gli studenti che, pur essendo tornati alle rispettive vite, conservano il dolce ricordo dell’esperienza. Se tra due studenti è nato l’amore, un’altra studentessa è rimasta legata al suo professore. Vivere nella realtà del 1982 per gli studenti de Il collegio 4 è stata un’esperienza indimenticabile e anche se con gli insegnanti hanno avuto un rapporto conflittuale, sono grati a tutti per avergli insegnato ciò che ignoravano. La quindicenne Asia Busciantella Ricci ha così deciso di fare una sorpresa al professore Andrea Maggi che, all’interno della quarta edizione del docu reality di Raidue ha insegnato italiano ed educazione civica.

Approfittando della presentazione del nuovo libro dell’insegnante Educhiamoli Alle Regole, Asia ha deciso di presentarsi all’evento facendo una gradita sorpresa al professore che ha gradito la sua presenza all’evento.

L’insegnante, infatti, ha pubblicato su Instagram la foto scattata alla Feltrinelli in compagnia della collegiale. “Vai a presentare il libro a Perugia e ti trovi una collegiale tra il pubblico. Davvero una bella sorpresa“, ha scritto l’insegnante.

La foto ha scatenato i commenti dei followers. “Professore complimenti sono fiera di lei. Ha scritto un altro libro e io sono davvero orgogliosa di lei, non solo per quello che ha fatto, ma sono contenta perché lei c’è sempre per noi e quando qualcuno è triste, lei sa sempre cosa fare per fargli/farle tornare il sorriso. Grazie per tutto quello che fa per noi, grazie per rendermi felice e grazie per essere un professore speciale che nonostante la sua serietà, mi rende sempre felice. Le auguro di essere sempre felice, perché se lo merita davvero tanto per tutto quello che fa per noi e per i ragazzi del collegio. Non deve cambiare MAI. Le voglio bene e complimenti per il suo libro”, ha scritto una studentessa.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI