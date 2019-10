Il collegio 4: chi sono gli studenti, i professori, materie e quanto dura

Il collegio 4: chi sono gli studenti, i professori, le materie da studiare, numero di puntate e tutto ciò che c’è da sapere sul docu-reality di Raidue.

Il collegio 4 ha debuttato su Raidue martedì 22 ottobre incollando milioni di telespettatori che si sono subito appassionati alle vicende dei collegiali, immersi nella realtà scolastica degli anni ’80. Ma chi sono gli studenti e gli insegnanti? Quali materie dovranno studiare in vista dell’esame finale? Andiamo a scoprire tutto.

Il collegio 4: chi sono gli studenti, insegnanti, materie e quando dura

Gli studenti de Il collegio 4 vivono la realtà scolastica del 1982 e seguono le lezioni tra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco. A raccontare ciò che accade è Simona Ventura che ha preso il posto di Giancarlo Magalli. Gli studenti, per tutto il reality, seguiranno le lezioni, saranno interrogati e dovranno rispettare delle regole se non vorranno essere puniti. E’ prevista anche l’espulsione, ma chi sono i collegiali? Andiamo a scoprire i loro nomi:

Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA), Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM); Maggy Gioia, 14 anni (Milano); Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD), Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma); Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli); Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE); Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg); Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino); Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza); George Ciupilan, 16 anni (Stella – SV); Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO); Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI); Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL); Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE); Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI); Francesco Cardamone, 14 anni (Roma); Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli); Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM); Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS).

Gli insegnanti, invece, sono:

David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte), Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Luca Raina (Storia e Geografia), Lucia Gravante (Sorvegliante), Piero Maggiò (Sorvegliante), Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica), Carmelo Trainito (Breakdance).

Nel corso delle lezioni, oltre a studiare i protagonisti della letteratura italiana, gli studenti saranno alle prese con il primo computer e l’aerobica che ha cambiato il modo di allenarsi in tutto il mondo. L‘ultima puntata della quarta edizione de Il collegio è prevista per martedì 26 novembre, in prima serata su Raidue.

