Il collegio 4, scoppia l’amore tra due studenti: “insegnami a volare”

Il collegio 4, scoppia l’amore tra due studenti. Roberta Zacchero e Gianni Musella escono allo scoperto: “tu insegnami a volare”.

L’amore è nato tra due studenti de Il collegio 4. Dopo la messa in onda della prima puntata, Roberta Zacchero e Gianni Musella sono usciti allo scoperto con una dichiarazione d’amore sui social che ha scatenato l’entusiasmo dei followers.

Il collegio 4, Roberta Zacchero e Gianni Musella fidanzati: “insegnami a volare”

Le lezioni de Il collegio 4 sono state galeottte per Roberta Zacchero e Gianni Musella che, tra i banchi del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco si sono innamorati uscendo allo scoperto sui social dopo la messa in onda della prima puntata. Le registrazioni del docu reality che va in onda ogni martedì, in prima serata su Raidue, sono terminate e gli studenti sono tornati alle rispettive vite. Roberta e Gianni sono rimasti in contatto e, a quanto pare, l’amore li ha travolti. Sui social, i due appaiono mano nella mano e scrivono: “tu insegnami a volare” scatenando l’entusiasmo dei followers che li seguono in massa dopo il primo appuntamento.

Roberta Zacchero ha 16 e vive a Torino. Nel suo passato, come ha raccontato lei stessa durante la prima puntata del reality, c’è anche un ricovero per problemi di anoressia. Bella, forte e coraggiosa, è una ragazza che sa quello che vuole e sa difendere al meglio se stessa e ciò che le è caro. Durante la prima puntata del Collegio, Roberta ha cercato di evitare di sottoporsi al taglio dei capelli incorrendo in una punizione.

Gianni Musella, invece, ha 16 anni e vive a Moncalieri, in provincia di Torino. Amante della musica, è un rapper e su Instagram è seguito da più di 80mila followers. Il suo nome d’arte è Jenesy e con l’amico Spike ha anche dato vita ad un duo musicale. I due collegiali riusciranno a vivere la loro giovane storia d’amore’

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI