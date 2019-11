Maria De Filippi e Costanzo | incredibile retroscena foto del matrimonio

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, l’incredibile retroscena sulla foto del loro matrimonio: tutto finto

Quello tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è uno dei matrimoni più importati della televisione italiana. Ma l’unione di queste due persone nasconde dietro di sè un’incredibile retroscena che nessuno si sarebbe mai immaginato. Stiamo parlando della foto celebre del loro matrimonio.

Infatti stando a quanto riportato da Giovanni Ciacci durante l’ultima puntata di Vite da Copertina quella foto si tratterebbe di un fotomontaggio realizzato da un ben noto direttore di un giornale, del quale preferisce non fare il nome. “La foto della coppia il giorno del matrimonio è un falso. Sarebbe un fotomontaggio fatto dal direttore di un giornale di cui non faccio il nome”. Non sono chiari i motivi che hanno spinto il direttore in questione a creare il presunto falso.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: la vera foto del matrimonio

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono conosciuti durante un evento organizzato alla Mostra del Cinema di Venezia. Come lui stesso racconta al Corriere della Sera. “Ci siamo conosciuti a Venezia, ero andato durante la Mostra del Cinema per un dibattito sulle videocassette. Era venuta a prenderci all’aeroporto, faceva l’avvocato. Ci ritrovammo a pranzo con altri. Mi parve subito intelligente, infatti le diedi la possibilità di lavorare con me a Roma. Iniziò a fare questo lavoro. Poi cominciò la nostra storia.”

Una relazione iniziata quasi clandestinamente cisto che Costanzo in quel periodo era ancora legato alla Flavi. Maria infatti in un’intervista aveva affermato: “Non fu un colpo di fulmine. Il corteggiamento fu fatto di parole e qualche fiorellino. Lui era bravissimo in questo, anche nell’essere sempre presente. La cosa era clandestina e poteva essere presente solo telefonicamente. Lui era preciso, scientifico”.

Successivamente, dopo cinque anni di fidanzamento, sono convolati a nozze il 28 agosto 1995. Si sono sposati in Campidoglio e vi era presenta l’allora sindaco di Roma Francesco Rutelli. La foto originale delle nozze è quella che trovate di seguito.

