Barbara d’Urso, durante il corso della diretta di Pomeriggio 5, ha ricevuto una segnalazione choc su Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò.

Barbara d’Urso, durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5, ha ricevuto una vera e propria segnalazione choc su Ambra Lombardo.

A fornire questa segnalazione è stata è stata Giulia Napolitano, ex fidanzato di Gaetano Arena. La ragazza ha svelato che la compagna di Kikò Nalli lo avrebbe tradito ben due volte, con due uomini diversi, oltre che con l’ex concorrente del Grande Fratello.

Barbara è rimasta senza parole, ma crede nella buona fede di Ambra Lombardo e spera che la segnalazione arrivata in studio sia totalmente falsa. Anche perché è molto legata a Kikò.

Leggi anche:

Pomeriggio 5| panico per Veronica Satti. Barbara d’Urso: “Sei fuori”

Ambra Lombardo: le prime parole dopo lo scandalo a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso: la segnalazione choc su Ambra Lombardo

Barbara d’Urso è tornata a parlare del suo presunto tradimento di Ambra Lombardo a Kikò Nalli. Era quasi impossibile evitare questo argomento oggi, visto che nella giornata di ieri sono state pubblicate le foto del bacio con Gaetano Arena.

Kikò Nalli crede nella buona fede della sua compagna, affermando che il bacio non è nient’altro che un fermo immagine di un semplice saluto sulla guancia.

Barbara d’Urso non ha osato contraddire l’opinione dell’ex marito di Tina Cipollari, ma ci ha tenuto a precisare che Diva e Donna, la rivista che ha pubblicato le foto, è una testata seria e che non pubblica di certo finti scoop.

In studio, Giulia Napolitano ha rincarato la dose, affermando che Ambra Lombardo ha tradito Kikò Nalli ben tre volte in totale: una con Gaetano Arena, suo ex fidanzato, un’altra con un noto calciatore, anche se Kikò Nalli da Barbara d’Urso aveva affermato che la relazione tra la sua donna e il calciatore risale a prima della loro conoscenza, e l’ultima con il suo ex fidanzato, quello che ha lasciato subito dopo la sua partecipazione al Grande Fratello.

La d’Urso spera che la segnalazione sia totalmente falsa, ma la ragazza ha affermato di avere numerose conoscenze in comune con la Lombardo che le avrebbero confermato questi flirt.

Kikò e Ambra, tra l’altro, hanno pure litigato con Gaetano Arena, che è stato smascherato da Manila Gorio, per averli attirati nella trappola del finto scoop.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI