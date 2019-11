Fabrizio Moro, nonostante la febbre alta, ha ato vita ad un grande concerto a Catania. Il cantautore, poi, ringrazia i fans: “vi amo”.

Grande show di Fabrizio Moro a Catania. Il cantautore di San Basilio, nonostante la febbre alta, si è esibito al Teatro Metropolitan di Catania per la seconda data catanese del suo Figli di nessuno tour conquistando tutti i suoi fans che, nonostante l’allerta meteo, hanno partecipato in massa allo spettacolo nel corso del quale Moro non si è risparmiato donando tutto se stesso al proprio popolo.

Fabrizio Moro incanta Catania con la febbre alta: poi fa una dichiarazione d’amore ai fan

E’ stato un concerto emozionante, energico e che ha regalato ai fans presenti a Catania una grande botta di adrenalina quello di Fabrizio Moro che, sul palco del Teatro Metropolitan ha cantato i suoi più grandi successi di ieri e di oggi nonostante la febbre alta abbia rischiato di metterlo ko.

Domenica, infatti, il cantautore, attraverso un messaggio inviato a Mara Venier e trasmesso durante Domenica In, aveva preoccupato i fans.

“Ciao Mara, ciao a tutti. Mi dispiace non essere lì con voi oggi, ma, purtroppo ho un po’ di febbre e, stando in tour, questa è una condizione che non mi posso assolutamente permettere dato che domani sarà a Catania in concerto, mercoledì a Firenze, poi a Brescia e così via” – aveva fatto sapere Moro a Mara Venier: “ti prometto che prima della fine del tour, se ti fa piacere, se vi fa piacere, ti verrò a trovare e faremo una bellissima cosa insieme. Intanto ti mando un grande abbraccio e tanti baci. Ti voglio bene, anzi vi voglio bene“.

Dopo essersi curato e aver protetto la voce, l’artista è riuscito a salire sul palco e, al termine dello spettacolo, ha ringraziato tutti i fans per l’immenso amore e sostegno che gli dimostrano in ogni occasione.

“Nonostante la febbre alta e l’allerta meteo, gli uragani e la pioggia… Catania c’era nuovamente per la seconda volta. Vi amo, ci vediamo a Palermo“, ha dichiarato Moro ai fan.

Leggi anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI