Fabrizio Moro, prima di Domenica In fa impazzire i fan: “Mr sexy...

Fabrizio Moro, ospite della puntata di Domenica In del 10 novembre, fa impazzire i fan pubblicando un video girato in camerino dopo un concerto.

Fabrizio Moro è uno degli ospiti della puntata di Domenica In del 10 novembre. Il cantautore di San Basilio ha accettato l’invito di Mara Venier nonostante sia impegnato con il “Figli di nessuno tour” che, dopo le anteprime di Roma e Milano, è partito ufficialmente il 7 novembre da Catania. Subito dopo il concerto che ha tenuto in Sicilia, Moro ha voluto ringraziare tutti i fans presenti pubblicando un video girato in camerino con cui ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Fabrizio Moro senza maglietta nel video di ringraziamento post concerto: fan impazziti

Nel video in questione che è stato ripreso e ripubblicato sui social da tutte le fanpage, Fabrizio Moro appare stanco, sudato, ma felice di aver dato vita ad un concerto che i fans presenti al teatro di Catania hanno definito “magico”. Sul palco, davanti al proprio popolo, Moro non si risparmia mai cantando con tutta l’energia, passione e amore che lo accompagnano da quando ha cominciato a fare musica. Prova ne è il bagno d’affetto che i fans gli regalano ad ogni concerto. A Catania, Fabrizio tornerà ad esibirsi lunedì 11 novembre. Nel frattempo ha voluto ringraziare quelli che non si sono persi il primo show catanese.

“E’ finito in questo momento il concerto a Catania e volevo ringraziarvi perchè siete stati meravigliosi” – dice dopo aver mandato un bacio. Poi conclude: “ci vediamo lunedì per la seconda data”.

Pochi secondi che hanno mandato in tilt i fans che, oltre ad apprezzarlo come artista, apprezzano anche il suo aspetto fisico. “Mr sexy naked Fabrizio”, “bellissimo”, “meraviglioso”, “quanto sei bono Fab, ti adoro”, scrivono i fans.

