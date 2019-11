Michelle Hunziker sconvolge i suoi fan via social e annuncia: “ho perso mio marito”. Tutta colpa di Max Pezzali

Risalgono solo a pochi giorni fa le dediche piene d’amore e i romantici ricordi del loro giorno più bello, eppure per Michelle Hunziker e suo marito, Tommaso Trussardi, pare esser giunta una “pesante” battuta d’arresto.

L’anniversario di nozze aveva portato la coppia a momenti social di profonda sdolcinatezza, con il video dell’evento ricondiviso e tanti scambi di messaggi carichi di miele. Adesso però sul medesimo social è proprio Michelle Hunziker a rompere l’incanto, pubblicando una story in cui sbotta e annuncia con mestizia: “ho perso mio marito”

Michelle Hunziker confessa: “ho perso mio marito”

Eh già, pare proprio che qualcuno (o sarebbe forse meglio dire qualcosa) abbia messo lo zampino tra la bionda presentatrice, Michelle Hunziker, e suo marito, Tommaso Trussardi.

A spiegare quanto accaduto è stata la stessa Michelle che su Instagram ha così illustrato i fatti ai propri fan:

“Niente ragazzi volevo dirvi che ho perso mio marito perché ho introdotto il tema moto con Max Pezzali e mio marito. Niente, è finita, non esistiamo più!”

E del resto il marito, Tommaso Trussardi, non può che confermare quanto raccontano dalla celebre moglie, commentando a fine video:

“Siamo entrati in un tunnel da cui non usciremo mai”

Tutto bene in paradiso dunque e del resto non potrebbe essere altrimenti per una coppia che sembra venir scalfita da poco o nulla, a patto che non si citi il rombo dei motori. A perderne di mariti in questo modo, vero amiche?

La burlona Michelle Hunziker sembra dunque aver colpito ancora una volta ma noi, a quanto pare, ancora non ci abbiamo fatto l’abitudine. Ammettetelo: ci eravate cascati con tutte le scarpe, vero?

