Per errore Aurora Ramazzotti ha reso pubblico il numero della madre MIchelle Hunziker. Il cellulare esplode di chiamate e messaggi.

“Allora ho fatto un errore enorme. Ho messo per sbaglio una storia dove si vedeva il numero di telefono di mia madre e adesso la stanno tartassando”

Esordisce così Aurora Ramazzotti in una delle sue ultime Instagram stories.

La ragazza, assai dispiaciuta, ammette l’errore commesso e, da brava figlia modello, tenta ovviamente di porre rimedio.

Michelle Hunziker e il numero di telefono reso pubblico dalla figlia

“Non so come aiutarla a distanza se non avendo una storia e chiedendovi, per favore, se le volete bene di non tartassarla perché altrimenti io mi sento veramente tanto tanto in colpa. Non ci ho pensato, ho fatto una roba così, impulsiva, e vabbè, errare è umano però vi prego lasciatela in pace perché seno non dormo più”

Questo l’appello di Aurora Ramzzaotti per porre rimedio all’errore che ha portato il cellulare della madre letteralmente in ebollizione.

Le fa eco la madre dal suo profilo Instagram:

“Mia figlia Auri […] é un po’ rinco e quindi ha postato uno screeshot con il mio numero. Allora voi potete immaginare che cosa sta succedendo. Io inquietante uesto secondo ho dovuto mettere uso aereo perché mi stanno praticamente arrivano 60milioni di messaggi al secondo. Allora, io non ho voglia di cambiare numero e so che mi volete bene quindi, per favore, non inondatemi di telefonate, di messaggi, vi prego! Io vi voglio bene però devo usare il telefono per parlare con mio marito e con le mie bambine. Vabbè queste cose possono capitare [..] Auri poverina è mortificata però voi dai fate i bravi!”

Il danno dunque sembra oramai fatto ma le due donne si appellano alla bontà dei fan. La loro richiesta verrà esaudita? Noi stentiamo a crederlo ma, intanto, incrociamo le dita per loro.

