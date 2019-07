Essere marito e moglie perfetti non è semplice, soprattutto durante tutto il matrimonio. Esistono delle regole “d’oro” da seguire, ecco alcuni consigli

Non esiste una regola per essere un marito e una moglie perfetti, possiamo impegnarci per dare il meglio, ma la perfezione non esiste.

Impegnarsi ad essere il marito o la moglie perfetti deve esserlo per noi stessi e per il nostro partner di vita. Quali consigli possiamo seguire per un matrimonio infallibile avendo massima fiducia nel nostro partner?

Consigli per essere un marito e una moglie perfetti

Ecco alcuni consigli da seguire per essere “perfetti”.

Interessarsi ai bisogni del partner – Chiediamo direttamente cosa siamo disposti a fare per l’altro? Capire se c’è qualcosa che non va, se ci sono delle incomprensioni, se abbiamo avute delle mancanze, se non abbiamo ascoltato. Comprendere se ci sono delle giornate che ci mettono a ko –Nella vita di coppia capitano delle brutte giornate, dovute al lavoro, ai problemi di salute o semplicemente perchè qualcosa è andato storto. Dobbiamo mostrarci più comprensivi, ma non troppo, a volte è giusto lasciar perdere, il silenzio talvolta è un’alleato. Ammettere gli errori – Riconoscere i propri errori ed ammetterli, non è sempre facile, soprattutto se abbiamo un confronto a quattro occhi. Questo è un errore che diventa deleterio nel rapporto di coppia, all’inizio può costare un po’ di fatica, ma con il tempo il rapporto di coppia migliorerà notevolmente. Dimostrare i sentimenti – L’amore in una coppia sposata va sempre dimostrato, mai dare nulla per scontato. I sentimenti, le carezze, le parole qualsiasi gesto d’amore vanno dimostrati. E’ molto difficile quando si è sposati, perché la vita frenetica e la routine logora e talvolta ci vergogniamo di manifestare i sentimenti per paura di essere rifiutati.

Virgilia Panariello