I rumors ne parlano già da tempo, e ora a ipotizzarlo è un giornale di gossip: Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono in dolce attesa? Scopri di più..

Questa settimana tutti i rumors sembrano essersi concentrati sulla famiglia Ramazzotti – Hunziker, a cui non è stato lasciato scampo. Prima papà Eros aveva difeso a spada tratta la figlia Aurora in seguito alle critiche che spesso riceve per essere una “figlia d’arte”.

Ora invece, si torna a parlare sia di lei che della Hunziker, dopo alcuni “segnali” colti sui social network, e intanto si parla anche della fine della storia di Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli.

Il mondo del gossip ne parlava già da un po’, specialmente in relazione a mamma Michelle: tante volte infatti, in passato, lei stessa e il suo compagno Tomaso Trussardi non avevano rinnegato la possibilità di allargare la famiglia un giorno.

Ora però i sospetti ricadono anche sulla figlia Aurora, 22enne che ormai da tempo è legata sentimentalmente a Goffredo Cerza, studente di ingegneria a Londra, città dove ha conosciuto la giovanissima figlia d’arte.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker in dolce attesa? Ecco la smentita su IG

A parlarne e a fare un’ipotesi è un giornale di gossip, che parla della coincidenza che vedrebbe in dolce attesa in contemporanea sia mamma Michelle che la figlia Aurora e che titola la notizia così: “Nell’estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora e io tutte e due in dolce attesa”.

Inutile dire che la risposta da parte delle dirette interessate non è tardata ad arrivare. A parlarne in particolar modo è la Hunziker, che spiega come stanno le cose dal suo profilo Instagram, e lo fa in maniera divertita e quasi ironica.

“Ciao amore, ciao Aury, dovevo dirti che sono veramente molto offesa. Tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto che in realtà sei incinta insieme a me. Lo devo venire a scoprire dai giornali. Aury, dai… a parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato”.

Una smentita a tutti gli effetti quindi, ma chissà che questi rumors non possano diventare realtà presto o tardi? Non ci resta che stare a vedere..

