Esistono almeno 7 buoni motivi per i quali dovresti considerare di avere un appuntamento con una persona mancina!

Sei mancino? Questa non è una domanda che sorge solitamente quando si sceglie un partner, sia per un breve periodo di tempo che per la vita. Eppure non è così scontato come potrebbe sembrare. Ecco perché potresti trovare interessante scegliere una persona mancina.

7 cose che rendono speciale una persona mancina

1 – Sono migliori amanti

Sembra che essere mancini o destrimani sia decisivo in termini di sesso. In ogni caso, questo è quanto suggerisce un recente sondaggio che rivela che l’86% dei mancini afferma di essere “estremamente soddisfatto” della propria vita sessuale, contro solo il 15% dei destrimani.

Come spiegare un tale divario? I mancini usano la parte destra del loro cervello, una parte che contiene tutto ciò che è sessuale, mentre le persone destrorse usano la parte sinistra del loro cervello, una parte piuttosto analitica.

2 – Sono molto intelligenti

Hai mai sentito nominare il Mensa? È un club di persone i cui punteggi di intelligenza sono tra i più alti al mondo. Bene, sappi che il 20% dei suoi membri sono mancini. Inoltre, uno studio condotto dall’Università di St. Lawrence, a New York, mostra che, proporzionalmente, più mancini rispetto ai destrimani hanno un QI superiore a 140. Il motivo? Una teoria è che usano i due emisferi del loro cervello più spesso. Tra i geni mancini troviamo Albert Einstein, Charles Darwin e Benjamin Franklin.

3 – Ciò che è raro è più prezioso

I mancini rappresentano solo dal 10 al 15% della popolazione mondiale. Tuttavia, i loro geni non stanno per morire perché, come spiega la biologa Charlotte Faurie, ricercatrice dell’Università di Montpellier, i mancini devono lottare storicamente per non scomparire: “Il fatto che i mancini sono più rari significa che possono giocare su un effetto sorpresa “, dice.

4 – Sono più finanziariamente indipendenti

È dovuto al forte istinto di sopravvivenza che abbiamo menzionato in precedenza? Non possiamo saperlo, tuttavia, i mancini hanno il 15% in più di probabilità di essere più ricchi dei destrimani. Se hanno un’istruzione universitaria, questa percentuale sale al 26%.

5 – Possono fare diverse cose allo stesso tempo

Immagina che mentre lavori sul tuo computer, ascolti musica, chatti su un social network, bevi una bibita, chatti con il tuo collega e fai ricerche Internet. Se sei destrorso, il tuo lavoro rischia di soffrire. Se sei mancino, nessun problema, perché il tuo cervello lavora più velocemente e quindi organizza più informazioni. Uno studio pubblicato sulla rivista australiana Neuropsychology mostra che i mancini sono migliori nei videogiochi perché hanno una migliore risposta agli stimoli complessi. Ritorniamo a questa capacità di usare i due lobi del loro cervello.

6 – Sono grandi inventori

I mancini non sono solo intelligenti. Hanno anche lo spirito creativo, che li rende artisti e inventori. Infatti, usano più la parte giusta del loro cervello, sede di emozioni, immaginazione e creatività. Sono talentuosi in arte, musica e lingue. La prova? Leonardo da Vinci e Michelangelo erano mancini.

Hai bisogno di un motivo in più per accettare l’invito di un mancino? Eccone uno: uno studio pubblicato sull’American Journal of Psychology ha mostrato che i mancini sono pensatori liberi, in grado di immaginare soluzioni originali a un determinato problema. Un’attitudine che distribuiscono nella loro vita professionale, ma anche personale. In breve, non ti annoierai mai con loro.

