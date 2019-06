Scopri cosa ti riserva il tuo destino interpretando le linee presenti sul palmo della tua mano.

La lettura del palmo delle mani è stata fondata in India e si è poi diffusa in tutto il mondo. È una pratica comune in India predire il proprio futuro attraverso l’astrologia o la lettura del palmo della mano. Il detto “La tua vita è nelle tue mani” non è mai stato più vero in questo caso.

Vuoi sapere se puoi effettivamente scoprire qual è il tuo destino interpretando le linee impresse sul palmo della tua mano? Sembrerebbe di si. Anche se la lettura della mano è qualcosa che va oltre la lettura del palmo ma interpreta anche le impronte digitali, la lunghezza delle dita, la forma delle mani e delle unghie, la lettura delle linee del palmo resta il metodo di interpretazione più popolare e più facile.

Il significato delle linee sul palmo della mano

Per prima cosa scegli la mano che vuoi leggere. La tua mano dominante rappresenta la tua vita lavorativa e il tuo ruolo nel mondo, mentre l’altra mano mostra le relazioni personali e le lotte emotive.

Ricorda che le linee non devono essere nitide, a volte una linea meno prominente indica un’area della vita che potrebbe aver bisogno di più attenzione, mentre una linea più marcata mostra l’impegno relativo attribuito a quella linea che è completamente sviluppata e forte.

La linea della vita

La linea della vita mostra lo zelo e la forza fisica della persona. Una lunga linea non significa che vivrai più a lungo, mostrerà le tue condizioni di salute e il cambiamento di ambienti in cui vivrai. Questa linea che si estende come un arco, inizia tra il pollice e l’indice e va verso il polso.

Ecco cosa indica la tua linea della vita:

Se è spessa e nitida: sei pieno di zelo, raramente ti ammali e sei uno spirito elastico.

Linea debole o rotta: sei più reattivo allo stress nel tuo ambiente o affronti difficoltà di salute.

Sovrapposizione con linea principale: più queste linee si sovrappongono, più sentirai tanta mancanza di fiducia e negatività.

Non si sovrappone alla linea principale: più le linee non si sovrappongono, sei una persona di spirito libero e a volte manchi di empatia.

La linea del destino

AKA, Line of Destiny o Fate mostra l’abilità della tua mente che indaga, lo scopo e l’abilità di prendere il controllo del tuo destino. La linea inizia dalla base del palmo o del centro del palmo vicino al polso e si estende verso il fondo del dito medio.

Ecco cosa indica la tua linea del destino:

Linea marcata e dritta: la tua vita si svilupperà notevolmente.

Nessuna linea o molto sottile: sarai molto dipendente o avrai una grande autorità da parte degli altri nella tua vita.

Più di due linee: se hai due o più linee che partono da diversi punti di partenza, mostra che hai un vero potenziale e sei in grado di goderti la vita.